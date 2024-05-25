بطاقة إلزامية جديدة تمنح الحجاج في السعودية 4 مزايا حصرية

أصدرت وزارة الحج والعمرة توجيهاتها بضرورة حمل بطاقة نسك من قبل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج القادم.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بأن هذه البطاقة الهامة هي المفتاح للحصول على الخدمات بسهولة ويسر في جميع محطات الرحلة خلال أداء مناسك الحج.

و تحت شعار “لا حج بلا تصريح“، أوضحت الوزارة أن بطاقة نسك تعتبر بطاقة تعريفية معتمدة تسهل دخول الحاج إلى المشاعر المقدسة، كما تحتوي على معلومات شخصية مهمة وتوفر سمات أمنية مميزة للتعرف على الحاج النظامي، بالإضافة إلى شهادة إتمام الحج.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك نُشر على حسابها، الأسباب الرئيسية التي تجعل حمل بطاقة نسك ضرورياً للحجاج. ومن بين هذه الأسباب تمييز الحاج النظامي وتوفير معلومات شاملة عنه، إضافة إلى إمكانية إضافة معلومات صحية هامة وتحديد مكان الإقامة بالمشاعر المقدسة ومعلومات عن القائد والشركة المسؤولة عن خدمته.

وتؤكد الوزارة بأن بطاقة نسك ليست مجرد توثيق للحجاج ولكنها أداة حيوية لضمان سلامتهم وتسهيل تنظيم عملية الحج بكل يسر وسهولة. وتوفر هذه البطاقة حرية التنقل داخل المشاعر المقدسة، وتتوفر منها نسخة رقمية عبر تطبيقي “نسك” و”توكلنا”، مما يسهل على الجهات المعنية التحقق من هوية الحاج ويضمن سلامة جميع الحجاج خلال موسم الحج.