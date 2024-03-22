بطاريات من الإسمنت قابلة لإعادة الشحن.. ابتكار ثوري جديد

في خطوة علمية مبتكرة، نجح باحثون من جامعة تشالمرز السويدية في تطوير مفهوم بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من الإسمنت، ما يفتح آفاقًا واسعة لاستخدامات جديدة للخرسانة في مجال تخزين الطاقة.

وتصور الباحثة إيما زانغ إمكانية بناء أجزاء كاملة من المباني متعددة الطوابق باستخدام هذه التقنية الثورية، حيث يمكن دمج طبقة من القطب الكهربائي للبطارية في أي سطح خرساني.

أهم ميزات بطاريات الإسمنت

تتكون البطارية الجديدة من خليط أسمنتي يحتوي على كميات صغيرة من ألياف الكربون القصيرة لزيادة التوصيل والمتانة، فضلاً عن شبكة من ألياف الكربون المطلية بالحديد لتشكيل القطب السالب والنيكل للقطب الموجب.

وأظهرت التجارب أن كثافة الطاقة المتوسطة للنموذج الأولي بلغت 7 واط ساعة/متر مربع، وهي قيمة منخفضة مقارنة بالبطاريات التجارية، لكن حجم البنى الخرسانية الكبير يمكن أن يعوض ذلك.

ويرى الباحثون أن إمكانية إعادة شحن البطارية الإسمنتية هي أهم ميزاتها، حيث تتيح استخداماتٍ عديدة مثل تخزين الطاقة، وإضاءة الطرق، وتوفير الاتصالات في المناطق النائية، بالإضافة إلى حماية البنى الخرسانية من التآكل.

كما يقترح الباحثون إمكانية ربط هذه البطاريات بألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وتشغيل أنظمة المراقبة في الطرق السريعة والجسور، حيث يمكن للمستشعرات المدارة ببطاريات خرسانية اكتشاف الشقوق أو التآكل.

ويؤكد البروفيسور لوبينغ تانغ أن هذا المفهوم يساهم بشكل كبير في إضافة وظائف جديدة للمواد الإنشائية المستقبلية، مثل مصادر الطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن التحديات الفنية القائمة تشمل إطالة فترة خدمة البطارية لتتناسب مع عمر البنى الخرسانية، وتطوير تقنيات لإعادة تدويرها عند انتهاء عمرها الافتراضي.