لمنع البحث عن قرص بـ 7500 بيتكوين، فرض حراسة مشددة على مكب نفايات

قام مجلس مدينة نيوبورت في جنوبي ويلز في المملكة المتحدة بتشديد الحراسة على مكب نفايات بسبب مخاوف من إقدام الطامعين بالبحث بأجهزة كشف المعادن على نبش المكب بحثا عن وحدة قرص صلب لكمبيوتر يعتقد صاحبه أن قيمة عملة بيتكوين فيه تقارب نصف مليار دولار بحسب صحيفة ديلي ميل.

تم رميه بالخطأ قبل 11 عاما من قبل جيمس هاولز الذي وضعه بكيس قمامة أسود وجرى رميه بالخطأ بالنفايات ويعتقد أن به قرابة 7500 من عملة بيتكوين. وكان الشاب قد تمكن من تعدين 8000 عملة بيتكوين في المراحل المبكرة من تطور العملة الرقمية، والذي ارتفعت قيمته الآن

رفض مجلس المدينة البلدي مرارا طلبات هاولز البالغ من العمر 37 عاماً للبحث في الموقع بسبب مخاوف بيئية من نبش آلاف الأطنان من النفايات المضغوطة منذ رميها عام 2013، كما أن العثور على القرص الصلب لا يعني القدرة على استعادة البيتكوين منه بسبب احتمالات كبيرة بتلفه.

وتجري حراسة مكب النفايات الذي يخفي 1.5 مليار جنيه إسترليني من عملة البيتكوين على مدار الساعة بشبكة من كاميرات الفيديو والحراس لمنع الطامحين باستخدام أجهزة كشف المعادن من نبش النفايات.

البحث عن إبرة في كومة قش

مساعي جيمس المحمومة لم تتوقف رغم صعوبة العثور على القرص، وجرى رفض خطة قدمها جيمس هاول وعرض فيها استخدام تقنيات متطورة من أجل العثور على القرص الصلب بطريقة تحفظ البيئة من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتصفية القمامة والاستعانة بعدد من خبراء البيئة واستعادة البيانات، وكذلك كلاب آلية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من محاولة سرقة القرص الصلب في حال العثور عليه. كما عرض هاولز إذا عثر على ذلك القرص، 10 في المئة من قيمة العائدات لتحويل المدينة إلى مركز للعملة الرقمية المشفرة. لكن المجلس البلدي للمدينة أصر برفضه قائلا إن نبش الموقع سيشكل خطرا بيئيا.