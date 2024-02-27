برنامج التحول الوطني يكشف: 97 محافظة سعودية تتمتع بـ 5G

كشفت بيانات حديثة صادرة عن برنامج التحول الوطني في السعودية، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية في المملكة وصل إلى معدل 86.80%، ويعتبر هذا المؤشر مقياسا لجودة تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية المقدمة لهم.

ويعتبر برنامج التحول الوطني السعودي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

ومن بين البيانات الواردة في التقرير السنوي بعنوان “أثرٌ نلمسُه” الصادرة عن برنامج التحول الوطني، أن 97 محافظة سعودية تتمتع بتغطية خدمات الاتصالات من الجيل الخامس 5G، وتقنية الجيل الخامس أو 5G تعتبر أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة التي تم تدشينها في السعودية بداية من عام 2019.

برنامج التحول الوطني

ووفقا للبيانات، فإن مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي، سرّعت من وتيرة التحول الرقمي في البلاد لتشمل ما يصل إلى 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية، التي تضم نحو 6 آلاف خدمة.

وقال التقرير، إن السعودية، أصبحت محط اهتمام المستثمرين العالميين، بعدما أصدرت المملكة نحو 180 ترخيصا لمراكز إقليمية لشركات عالمية.

زيادة أعداد المنشآت

وعن القطاع الخاص، فإن البيانات تشير إلى زيادة تقدر بنحو 200% في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس رغبة حكومية من أجل تمكين هذا القطاع.

بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.3 مليون منشأة، بينما وصلت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، إلى 15 مليار ريال سعودي.

توضح بيانات التقرير لبرنامج التحول الوطني توافر 7 حول السعودية، أما عن رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية من الطلاب الجامعيين في السعودية، فإن البيانات كشفت عن توافر 7 معامل ابتكار يستفيد منها نحو 15 ألف فرد، من خلال 792 شركة ناشئة.

انعكس على حياة المواطنين

قال رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد التويجري، إن البرنامج في المملكة له تأثير لافت على حياة سواء المواطنين أو المقيمين، بعد 6 سنوات من انطلاقه، بالإضافة إلى المؤشرات العالمية، التي حققت فيها المملكة مراكز متقدِّمة.

ويعتبر برنامج التحول الوطني في السعودية أكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية.

تتركز الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية السعودية 2030.