ما هي دول العالم الأكثر استهدافا من هجمات برامج الفدية؟

تعتبر برامج الفدية على نطاق واسع تهديدا عالميا لا يميز على أساس مكان وجود الشركة أو المؤسسة.

لكن بيانات دراجوس الجديدة تقلب هذا المنظور رأسا على عقب، وتفسر سبب استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أخذ زمام المبادرة في حملات مكافحة برامج الفدية الدولية.

تقريبا، كانت 44% من جميع هجمات برامج الفدية التي ضربت المؤسسات الصناعية في عام 2023 في أمريكا الشمالية، استهدف 32% منها مؤسسات البنية التحتية الحيوية الأوروبية.

هجمات برامج الفدية

وكانت للمناطق الأخرى حصص مختلفة بشكل كبير، 13% من هجمات برامج الفدية استهدفت مؤسسات آسيوية، و5% استهدفت تلك الموجودة في أمريكا الجنوبية.

بشكل عام، زادت هجمات برامج الفدية ضد المؤسسات الصناعية بنسبة 50% تقريبا في العام الماضي إلى 905 من حوالي 600 حالة في عام 2022.

وتتبع دراجوس أيضا ما يقرب من 50 عصابة من برامج الفدية المتورطة في هذه الهجمات بزيادة قدرها 28% في العام الماضي.

قبل عامين، كان هناك تركيز كبير في الحكومة الأمريكية وأماكن أخرى على مجموعات برامج الفدية، ثم تراجع الأمر نوعا ما، وفقا لشركة دراجوس.

تعتمد واحدة من كل 4 هجمات من برامج الفدية على نفس سلالة البرامج الضارة LockBit، مما يعني أن المدافعين بحاجة إلى التركيز فقط على عدد قليل من العلاجات للحماية من العديد من الهجمات.