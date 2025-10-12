بأيدي سعودية.. تدشين مشروع رمال لأجهزة الكمبيوتر

دشّن الرئيس التنفيذي لشركة سامي للإلكترونيات المتقدمة السعودية زياد بن حمود المسلّم مشروع “رمال” لصناعة أجهزة الكمبيوتر بالشراكة مع شركتيHP وFoxconn.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو توطين الصناعات وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويشكل نقلة نوعية في الابتكار التقني والاستدامة ضمن قطاع التقنية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ويأتي تدشين مشروع “رمال” ضمن جهود شركة “سامي” للإلكترونيات المتقدمة لتطوير منظومة التصنيع الرقمي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع التصنيع المحلي والتوطين، مع دمج التوجهات الحديثة في قطاع التقنية لتسريع النمو وتحقيق التنمية المستدامة، كما يبرز المشروع دور الشركة شريكاً محورياً في دعم نمو قطاع التقنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال المسلّم “إن تدشين مشروع “رمال” لصناعة أجهزة الكمبيوتر يمثل خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الريادة في صناعة التقنية المحلية، ويدعم توجهات المملكة العربية السعودية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوطين التقنيات الحديثة”، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع HP وFoxconn التي تسهم في نقل خبرات عالمية وتطوير القدرات الوطنية.

ويأتي هذا المشروع ليعزز موقع الشركة ركيزة استراتيجية في قطاع التصنيع؛ مما يؤكد التزامها الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة والابتكار التقني المحلي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد قوي ومتنوّع قائم على المعرفة والتقنية.