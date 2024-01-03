بأكثر من مليار ريال سعودي، محفظة تأمينية لشركة تكنولوجيا التأمين ديسايسف

حققت شركة “ديسايسف DESAISIV ، المتخصصة في تكنولوجيا التأمين، إنجازاً بتجاوزها حاجز المليار ريال سعودي كحجم لمحفظة عملاؤها التأمينية.

يرسخ هذا الإنجاز للشركة الناشئة مكانتها كأبرز شركة ريادية في مجال التأمين الصحي في المنطقة العربية، بالإضافة لذلك فهو يوكد التزام الشركة بالابتكار وتقديم دعم فعّال للأعمال من خلال تكنولوجيا التأمين المتطورة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن “ديسايسف” جذبت استثمارات بقيمة 2 مليون دولار في بداية ٢٠٢٣ من مستثمرين إقليميين وعالميين، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز إمكانياتها التكنولوجية وتحسين خدماتها في سوق المملكة العربية السعودية.





أبرز ما تقدمه “ديسايسف” للشركات المتوسطة والكبيرة:

– حلول متخصصة: تركز “ديسايسف” بصوره وثيقة مع العملاء على تحديد منافع وميزات بوليصة التأمين الصحي والتي تتسق مع متطلباتهم.

– تكنولوجيا متطوره: توفر “ديسايسف” عبر منصتها المتقدمة عدد كبير من الميزات والخوارزميات والحلول التي تمكن الشركات من تتبع أداء بوليصتهم التأمينية على مدار العام مما يسهل عملية اتخاذ القرار الواعي من قبل المسؤولين عن التأمين الصحي.

– رفاهية الموظفين: تساعد “ديسايسف” الشركات على تحقيق رفاهية أكثر للموظفين عن طريق مساعدتهم على زيادة منافع وميزات التأمين الصحي مما يساهم على استقطاب والمحافظة على الكفاءات المتميزة من الموظفين.

وتقول ديسايسف في بيان صحفي أنها ستواصل تستمر في تحقيق إنجازاتها كشركة رائدة في تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن “ديسايسف” تأسست في بداية عام 2022 من قبل الرياديين سائد الخوالده ومحمد نبهان واللذان قاما بتأسيس عدد من الشركات قبلها في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية. بالإضافة لذلك توفر منصة “ديسايسف” إدارة فعّالة لمحفظتها التأمينية عن طريق تحسين الفوائد التأمينية، توفير تغطية اشمل للموظفين، والتنبؤ بالأمراض والسلوكيات العالية المخاطر.

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