انطلاق سيسكو لايف مع أحدث الابتكارات التقنية

سيسكو لايف 2022: الابتكارات الجديدة هي المحرك الأساسي للشركات الحديثة

أطلقت سيسكو اليوم مؤتمر سيسكو لايف 2022، الحدث الأول للشبكات والتقنيات الأمنية الذي يجمع مجتمع سيسكو لعرض الابتكارات ومشاركة الإلهام وتعزيز التواصل. واستضافت سيسكو على مدار العامين الماضيين فعاليات سيسكو المباشرة الرقمية بالكامل، ويمثل هذا العام أول حدث هجين لمؤتمر سيسكو لايف على الإطلاق، حيث يُتوقع حضور 15 ألف شخص لموقع الحدث إلى جانب حدث رقمي سيتم بثه مباشرةً كي يتمكن الأشخاص من حضوره من أي مكان في العالم.

قال تشاك روبينز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيسكو: “شهدنا القوة الحقيقية والفوائد المهمة للتقنيات الحديثة خلال التحديات والتغيّرات المفاجئة في السنوات القليلة الماضية. ولا يزال التحول الرقمي خطوة أساسية لدى كل شركة في رحلتها للتعامل مع تحديات العالم المعقد إلى جانب عملائنا وشركائنا المذهلين. ويسعدني أن نشارك أحدث ابتكاراتنا مع عملائنا هذا الأسبوع خلال مؤتمر سيسكو لايف لنواصل دعمنا لهم ومساعدتهم على التحول والتكيّف”.

تقنيات جديدة تلبي احتياجات الشركات الحديثة

شاركت سيسكو اليوم تقنياتها الجديدة خلال مؤتمر سيسكو لايف والتي شملت حلول الشبكات والأمن والحلول التعاونية ومجموعة التطبيقات المحسّنة التي تساعد الشركات على تعزيز إنتاجيتها ومرونتها التي يتطلبها عالمنا الهجين اليوم. وتعمل هذه التقنيات الجديدة على دعم مستقبل شامل، حيث توفر:

الخبرات الموحدة: تمتاز بيئة الأعمال اليوم بتغيرها الدائم مما جعل مرونة الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأعلنت سيسكو اليوم عن إمكانات الإدارة السحابية الجديدة لديها التي توفر تجربة موحدة ضمن مجموعة حلول Cisco Meraki وCisco Catalyst وCisco Nexus، ومنتج Cisco ThousandEyes الجديد لتحسين أداء الشبكات الواسعة (WAN).

المرونة الأمنية: كشفت سيسكو عن استراتيجيتها الجديدة لمنصة عالمية متكاملة قائمة على السحابة ستوفر الوصول والاتصال الآمنين للشركات من مختلف المجالات والأحجام. وتتخذ سيسكو خطوات جدية لتحقيق رؤية السحابة الأمنية Security Cloud الخاصة بها من خلال ابتكاراتها التي تشمل أكثر مجموعة حلول شاملة في القطاع.

تجربة عمل هجينة متصلة وداعمة: يعمل أول هاتف في القطاع مخصص للعمل الهجين Cisco Video Phone 8875 على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإجهاد عند حضور الاجتماعات في فترة أصبحت فيها مشاركة المكاتب الوضع الطبيعي الجديد في مكان العمل. وتعمل التحديثات في Webex Calling، وهو جزء من Webex Suite، على تعزيز مرونة العمل والموثوقية وجودة الصوت. ويوفر دمج ThousandEyes في منصة Webex Control Hub تجارب أفضل لمستخدمي Webex Suite من خلال تمكين فريق تقنية المعلومات من مراقبة مشكلات أداء التطبيق بشكل استباقي. وتم الآن دمج Salesforce وOracle Eloqua في منصة Webex Webinars لتوفير سير عمل أكثر مرونة وتحسين الإنتاجية.

إعادة تصوّر تجربة التطبيقات: أطلقت سيسكو حل AppDynamics Cloud، وهي منصة مراقبة سحابية للتطبيقات الحديثة التي تعتمد على البُنى والخدمات الموزعة والمعقدة بشكل متزايد. وتم تصميمها لتوفير البساطة وسهولة الاستخدام وكي تُمكّن فرق تقنية المعلومات من تقديم التجارب الرقمية الاستثنائية التي تتطلبها حالياً الشركات والمستهلكون والمستخدمون النهائيون.

حلول للمطورين مجانية وجديدة ومفتوحة المصدر قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API): لم تعد التطبيقات مجرد امتداد للعلامة التجارية أو قناة مضافة لتعزيز تفاعل العملاء، بل أصبحت التطبيقات اليوم هي القناة الأساسية لسير الأعمال التجارية. ويتوفر اليوم تطبيق Panoptica وتطبيق Calisti من سيسكو، وهما أحدث الإضافات إلى مجموعة سيسكو من أدوات السحابة وواجهة برمجة التطبيقات (API) الأولى التي توفر دورات تطوير التطبيقات وتزود الشركات باتصال محسّن وأمان وقابلية لمراقبة التطبيقات وهو أمر بالغ الأهمية لتوفير التجارب الرقمية الاستثنائية.

معرض للابتكارات الجديدة

ستقوم سيسكو بعرض التقنيات المستقبلية خلال فعالية “عالم الحلول” الخاصة بها ضمن مؤتمر سيسكو لايف. وتشمل:

تحويل تجربة السفر بالسيارات: ستعرض سيارة Ford Mustang Mach-E حل اجتماعات Webex داخل السيارة. وسيشهد الحاضرون أيضاً عرضاً توضيحياً للطرق والتقاطعات المتصلة بحل شركة سيسكو المتطور

مساحة عمل هجينة في العالم الحقيقي: العمل ليس مكاناً نذهب إليه وإنما مهام ننجزها. ويمكن الآن إنجاز العمل في أي مكان سواء في المنزل أو المكتب أو المقهى. ويستطيع الحضور الدخول إلى محطات العمل الهجينة من سيسكو لاختبار أحدث التقنيات التي توفر طريقة جديدة للعمل.

تعاون ثلاثي الأبعاد: سيتمكن الحضور مع Webex Hologram من اختبار الحل الوحيد في القطاع الخاص بالاجتماعات في الوقت الفعلي، والذي يستفيد من سماعات الواقع المعزز للجمع بين وظائف اجتماعات Webex الغنية بالمزايا والصور ثلاثية الأبعاد الغامرة.

توسيع نطاق اتصالات الفيديو والتقنيات التعاونية إلى الفضاء: اختبروا Callisto التقنية الفريدة لواجهة الطاقم المتصلة بالمركبة، والتي ستكون على متن مركبة Orion الفضائية لمهمة Artemis I التابعة لناسا والتي تدعمها شركة سيسكو لوكهيد مارتن وأمازون.

أسرع سيارة ذاتية القيادة: يبتكر مطورو البرمجيات ومهندسو الشبكات عبر استخدام تقنيات سيسكو ومنصاتها ويحققون الأرقام القياسية عالمياً لأسرع سيارة ذاتية القيادة. وسيرى الحاضرون السيارة التي تعمل بنظام سيسكو والتي حققت الرقم القياسي لسرعة المركبات الأرضية ذاتية القيادة (أكثر من 190 ميلاً في الساعة).

رسائل الفيديو غير المتزامنة: مع تزايد الإجهاد الناتج عن حضور الاجتماعات أكثر من أي وقت مضى، أصبحت هناك حاجة ماسة للحلول التي تعزز الإنتاجية والمرونة في العمل. ويتيح حل Vidcast، وهو جزء من منصة Webex Suite للمستخدمين تسجيل رسائل الفيديو وتعديلها ومشاركتها بسهولة، وكل ذلك دون الحاجة لانتظار توافق الجداول الزمنية للالتقاء مباشرة. وستقوم سيسكو لأول مرة بمعاينة مزايا التحرير المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي ستسهل على المستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو المعدّلة مع القدرة على استخدام النصوص لقص وتحرير الفيديو وإزالة كلمات الحشو والاستفادة من نماذج تحويل النص إلى كلام لإضافة الإدخالات أو الدبلجة.