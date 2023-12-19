by فريق التحرير

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اندماج بيانات والياه سات

سيُثمر الاندماج بين بيانات والياه سات عن إنشاء شركة إماراتية رائدة تمتلك إمكانات أكبر للتوسع في القطاع وتقدّم الحلول الجيومكانية وحلول النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى حلول الاتصالات الفضائية والتحليل الذكي للأعمال

by فريق التحرير
اندماج بيانات والياه سات

أوصى مجلسا إدارة شركتي بيانات والياه سات، المساهمين فيهما بالموافقة على الاندماج بين الشركتين المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بهدف إنشاء شركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن القيمة السوقية الضمنية للشركة الناتجة عن الاندماج تزيد على 15 مليار درهم (أكثر من 4 مليارات دولار) على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وقال البيان إن عملية الاندماج ستسهم في إنشاء إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، ما يفتح المجال أمام إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال.

كما سيتمتع الكيان الجديد بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع.

وأشار البيان إلى أن حصة ملكية مساهمي “بيانات” في الشركة الجديدة ستبلغ نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي “الياه سات” نحو 46%.

وستنقسم حصص ملكية الشركة الجديدة إلى نحو 42% لمجموعة “جي 42” و29% لشركة مبادلة للاستثمار و8% للشركة الدولية القابضة.

وستخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وموافقة المساهمين الذين يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة والمصوّتة خلال اجتماع للجمعية العمومية بما يحقق النصاب القانوني لكل من شركة “بيانات” و”الياه سات”.

وتوقع البيان أن تتم عملية الاندماج في النصف الثاني من عام 2024، مشيراً إلى أن “بيانات” و”الياه سات” ستواصلان العمل بشكل مستقل إلى حينها.

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