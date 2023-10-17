انخفاض مبيعات الهواتف الذكية عالمياً

تراجعت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي. ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها التعافي البطيء من جائحة كورونا، والتحول إلى خدمات البث والألعاب السحابية. وفقاً لـ بحسب “كاونتربوينت”.

ورغم ذلك، فإنّ إطلاق هاتف “أيفون 15” من “آبل” قد يساعد في كسر وتيرة الانخفاض في الربع النهائي من العام الحالي.

وتوقعت شركة “كاونتربوينت” أن يشهد سوق الهواتف الذكية تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد.

وحافظت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية على صدارة سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.

وجاءت “آبل” في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق.