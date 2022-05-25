الهاتف الذكي أونر إكس 9 فايف جي، تجربة ترفيه غير مسبوقة

كشفت أونر عن أحدث هواتفها الذكية وهو أونر إكس HONOR X9 5G، بقدرات متفوقة للترفيه والألعاب فضلا عن المهام اليومية بأداء عال.

وتقول الشركة إنه في الآونة الأخيرة، تطورت صناعة الهواتف الذكية بشكل ملحوظ، وفي عصر شبكات الجيل الخامس، أصبحت الهواتف الذكية نافذة أساسية على العالم عبر الإنترنت، وجهاز رئيسي للتواصل ورفيق دائم يساعدنا على التواصل، واللعب، والمشاهدة والترفيه. وذلك لأن الهواتف الذكية في يومنا الحالي صارت أكثر بكثير من مجرد هواتف بسيطة – فهي تأتي مع أكبر شاشة، وتقنيات متقدمة، وتصاميم أكثر أناقة، وبطاريات ضخمة يمكنها مواكبة أسلوب حياتنا المليء بالأحداث، وسرعات شحن فائقة وغير ذلك الكثير.

مع زيادة الطلب على الأجهزة ذات الحلول المبتكرة والشاشة الأكبر لمساعدة المستخدمين في عملهم، والتعلم، والقراءة، والتواصل، والترفيه بسهولة مع مراعاة الساعات الطويلة التي يقضونها أمام الشاشات. مع أخذ ذلك في الاعتبار وباعتبارها رائدة في مجال المرئيات، أعلنت علامة أونر الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاق هاتف الجديد كلياً بهدف تقديم تجربة مرئية مذهلة على جميع المستويات. تعمل شاشة العرض الكاملة أونر مقاس 6.81 إنش وبدقة عالية تبلغ 2388 * 1080 بكسل و 16.7 مليون لون، على زيادة الوضوح، وتوفر تجربة مشاهدة واقعية، مما يوفر للمستخدمين الرفيق المثالي للألعاب مع الأصدقاء.

ولإتاحة الفرصة للمستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو كما لو كانوا بقلب الحدث، تم تصميم HONOR X9 5G بحواف نحيفة للغاية مقاس 1.05 ملم في الجهة اليمنى واليسرى وهي أنحف بنسبة 40% من الهواتف الذكية الأخرى من نفس الفئة، ليقدم بذلك نسبة استثنائية من الشاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 94% وتجربة مرئية رائدة في الصناعة.

أما شاشة العرض، فمن المؤكد بإنه كلما ارتفع معدل التحديث، أصبحت تجربة استخدام الهاتف أكثر سلاسة. وبهدف تقديم للمستخدمين تجربة ترفيهية غامرة ولا تُنسى للاستمتاع، وتصفح مواقع الانترنت بسلاسة، وتجربة الألعاب، يأتي هاتف HONOR X9 5G مع شاشة عرض بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و60 إطار في الثانية، يتيح للمستخدمين التمتع بتجربة لعب واستخدام التطبيقات المختلفة بمنتهى الانسيابية. HONOR X9 5G مجهز بـ HONOR RAM Turbo (8 جيجابايت + 2 جيجابايت)، تعمل هذه الوظيفة المبتكرة بأكملها عن طريق نقل جزء من ذاكرة الوصول العشوائي غير المستخدمة إلى ذاكرة وصول عشوائي إضافية، مما يعني أنه يمكن زيادة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت إلى ذاكرة وصول عشوائي 10 جيجابايت. يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد، وستبقى التطبيقات في حالتها الحالية، ويمكنها الاستمرار بسلاسة من حيث توقفت دون تأخير أو تعطل.

بعبارة أخرى، يمنحك HONOR X9 5G المرونة في تعدد المهام أسهل من أي وقت مضى. يأتي HONOR X9 مع سعة تخزين كبيرة 256 جيجابايت لذلك هناك مساحة كبيرة لمقاطع الفيديو والصور والتطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني. HONOR X9 مجهز بشحن سريع بقوة 66 واط. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الحصول على شحن بنسبة 50٪ في 15 دقيقة فقط وشحن كامل في 40 دقيقة فقط. يسجل HONOR X9 أيضًا درجات حرارة منخفضة أثناء الشحن، مما يضمن تجربة شحن سلسة وسريعة للمستخدم.