الهاتف الأعلى مبيعا في التاريخ.. 250 مليون نسخة في 6 سنوات

في عام 2021، بلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العالم 7.1 مليارات مستخدم، أي ما يقرب من 90% من سكان العالم.

الهاتف المحمول

أصبح الهاتف المحمول الآن واحدا من أكثر قطع التكنولوجيا انتشارا في البشرية، وهذه الأجهزة الحديثة الأنيقة بعيدة كل البعد عن أسلافها الضخمة التي تشبه الطوب.

ما هي الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا على الإطلاق؟

باستخدام بيانات من ياهو فاينانس، وشركة التحليل التكنولوجي أومديا، تصدر قائمة الهواتف الأكثر مبيعا على الإطلاق هاتف Nokia 1100، حيث سجل أكثر من 250 مليون عملية بيع في 6 سنوات قبل أن يتم إيقافه في عام 2009.

على الرغم من وجوده في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أولى الهواتف الذكية ذات الأسواق الكبيرة (سلسلة Nokia E ثم iPhone)، إلا أن سعره والتركيز على الوظائف الأساسية، وحجم الجيب، جعله مفضلا في البلدان النامية.

وفي المركز الثاني، جاء طراز آخر من نفس الخط، وهو Nokia 1110، الذي باع 248 مليون وحدة.

وجاء في المركز الثالث هاتف iPhone 6 و6 plus، بمجموع 222 مليون وحدة. حيث بشرت شاشتيهما مقاس 4.7 و5.5 بوصة بعصر الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة، وتظل أجهزة آيفون الأكثر مبيعا من أبل والهواتف الذكية الأكثر مبيعا على الإطلاق.

في الواقع، كان هاتف iPhone 6 شائع جدا لدرجة أنه تمت إعادة إصداره في عام 2017 بمستوى سعر متوسط المدى.

تم تقسيم المراتب الـ17 التالية للهواتف الأكثر مبيعا بين هواتف Nokia وiPhone، ولم يتمكن سوى Samsung E1100 (المرتبة 11) وMotorola Razr V3 (المرتبة 17) من كسر الاحتكار الثنائي.

لا شك أن حظوظ نوكيا وأبل كانت مختلفة تماما في العقد الماضي. وبعد تجربة تحرير سوق الاتصالات، أولا في أوروبا، ثم في آسيا، فشلت نوكيا في التحول إلى الهواتف الذكية وسرعان ما خسرت مكانتها أمام شركات أبل وجوجل وسامسونج.

اشترت شركة مايكروسوفت أعمال الهواتف المحمولة من نوكيا في عام 2014 لتعزيز نظام Windows Phone الخاص بها، ولكن عندما فشل ذلك، تم بيع أعمال الهاتف من نوكيا مرة أخرى إلى HMD Global.

واليوم، لا تزال شركة HMD Global تصنع هواتف نوكيا (بما في ذلك تجديد الطرازات السابقة) التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

أبل ضد سامسونج

حالة من التنافس الشيديد تسود صناعة الهواتف المحمولة بين شركة أبل الأمريكية ونظيرتها سامسونج الكورية الجنوبية.

بالنظر إلى أبل، سنجد أنه من الصعب تصديق مدى سرعة تغير الأعمال الأساسية للشركة من الحوسبة الشخصية إلى الهواتف المحمولة.

في عام 2009، ساهمت مبيعات آيفون بحوالي 25% من إيرادات الشركة، وبحلول عام 2023، جاءت نصف إيرادات شركة أبل البالغة 383 مليار دولار من هواتفها.

يهيمن هاتف آيفون بشكل روتيني على أفضل 10 هواتف مبيعا كل عام، كما يتضح من الأبحاث التي أجراها محللو التكنولوجيا Omdia.

ومع ذلك، فإن أرقام مبيعات شركة الإلكترونيات الكورية العملاقة سامسونج ليست باهتة تماما أيضا.

وبينما تختلف نماذج الأعمال الخاصة بالشركتين قليلا، فإن أجهزتهما الرئيسية تتعارض بشكل روتيني مع بعضها البعض، حيث تفوز سامسونج بعمر البطارية والخيارات المتوسطة والمنخفضة المدى، وتفوز أبل في التحسين والأمان. وكلا العلامتين التجاريتين تمتلكان كاميرات ممتازة.

وبينما تهيمن شركة أبل على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة (بحصة سوقية تبلغ 52%)، تتفوق شركة سامسونج عليها عالميا بحصة سوقية تبلغ 22%، مقارنة بحصة أبل البالغة 19%.