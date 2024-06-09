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السعودية تبتكر النظارة الافتراضية لرفع كفاءة الرقابة خلال موسم الحج

تقنية مبتكرة تسمح بفحص ورصد مخالفات المركبات لنقل الحجاج بسرعة فائقة، وإرسالها للتحكم في زمن لا يتجاوز 6 ثوانٍ، مما يخفض زمن الفحص بنسبة 600%.

فريق التحرير by فريق التحرير

قامت الهيئة العامة للنقل بإطلاق النسخة المتطورة من النظارة الافتراضية، بعد النجاح البارز الذي حققته التجربة في موسم الحج الماضي.

تعتمد هذه النظارة الافتراضية على تقنية الواقع المعزز لضمان أداء عالي المستوى، وضمان الامتثال للمعايير والاشتراطات في خدمات نقل حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنقلهم في المدينة المنورة.

من خلال النظارة الافتراضية المتطورة، يستطيع مراقبو الهيئة في الميدان الاستعلام عن نظامية المركبة والسائق، والتحقق من الامتثال وتوثيق الفحص ورصد المخالفات في وقت قياسي لا يتجاوز 6 ثوانٍ فقط. وهذا يسهم في تقليل زمن الفحص بنسبة 600%، وزيادة معدل الامتثال لمركبات النقل، مما يرفع جودة وكفاءة العمليات الرقابية على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يأتي تدشين واستخدام النظارة الافتراضية في موسم الحج لهذا العام في إطار جهود الهيئة العامة للنقل لتبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في خدمات وأنشطة النقل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...