فريق التحرير by فريق التحرير

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المعرض الدولي الـ 27 للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا

تعد هذه النسخة من 23 Cairo ICT حدثاً مهماً في مسيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والابتكار

فريق التحرير by فريق التحرير
المعرض الدولي

شهدت القاهرة، افتتاح فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا 23 Cairo ICT، بمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتعد هذه النسخة من 23 Cairo ICT حدثاً مهماً في مسيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتناقش مجموعة من القضايا المهمة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

المعرض الدولي

الشركات المشاركة في المعرض الدولي

وعلى مدار أربعة أيام، يشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية، و200 متحدث في جلساته ومؤتمراته، بالإضافة إلى جناح خاص لكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة.

الوزارات المشاركة في المعرض الدولي

يجمع المعرض نخبة من الوزراء والمسؤولين وقيادات الهيئات الحكومية والشركات العالمية والمحلية تحت سقف واحد، فضلًا عن باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى في التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين في مصر والعالم.

في مقدمة الوزارات المشاركة بأجنحتها داخل “Cairo ICT23″، تأتي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، وكذلك وزارة العدل، والبنك المركزي المصري، علاوة على تمثيل للقوات المسلحة المصرية ممثلة في شبكة الطوارئ والسلامة وعدد من الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتمامًا بالتطور التكنولوجي.

المواضيع التي يتناولها المعرض الدولي

في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حلول مراكز البيانات فائقة الحجم، والحلول السحابية المختلطة وحوسبة الحافة.

كما تناقش ندوات ومؤتمرات المعرض أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة في عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية في تمكين التحول الرقمي، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.

المعرض الدولي

وتهدف هذه النسخة من 23 Cairo ICT إلى تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...