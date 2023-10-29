أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، اليوم الأحد، عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وذلك في مستهل فعاليات ملتقى الصحة العالمي.







وقال الجلاجل، إن المركز هو الأول من نوعه في المنطقة، واصفًا التقنية العلاجية بأنها “متقدمة جدًا، واعدة، تمنح الأمل للمرضى”.





وتابع: “وبالإضافة إلى رعاية مرضانا سيسهم بشكل كبير في السياحة العلاجية بالمملكة”، مشيرًا إلى أنه “سيستضيف أول مريض قبل نهاية العام بمدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الثاني”.





وأضاف وزير الصحة: “نستطيع القول إننا في المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، وأدعوكم للاستثمار بالفرص الواعدة في القطاع الصحي والتي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بإذن الله”.





وتستمر فعاليات ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المقام سيقام في واجهة “روشن” للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض) سابقًا، لمدة 3 أيام من تاريخ 29-31 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة.





ويستعرض العديد من الابتكارات والمنتجات في 8 مجالات طبية وصحية منها: المستهلكات، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والتشخيص، والبنية التحتية، ومعدات وأجهزة المختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.





ويضم الملتقى 30 جلسة حوارية، سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين في المجالات الطبية والصحية، كما سيناقش من خلال مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي.

كلمة وزير الصحة أ.فهد الجلاجل خلال حفل افتتاح #ملتقى_الصحة_العالمي. pic.twitter.com/VDiE3ZyaYG — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 29, 2023