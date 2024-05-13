فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الـ3

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، في الرياض.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الـ3
السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الـ3

تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

مزايا النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الـ3

وأوضح الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تأتي بعد نجاح النسختين الأولى، والثانية في عامي 2020 و2022 برعاية ولي العهد، وذلك نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها.

وأضاف الغامدي، أن القمة تتميز في نسختها الثالثة، في اتساع محاورها التي تغطي أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات، والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع لتقنياتها وتأثيرها الكلي على مستوى الفرد والمؤسسات وفقا لوكالة الانباء السعودية.

جدول أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الـ3

ومن المقرر أن تشمل جدول أعمال القمة في نسختها الثالثة مواضيع متنوعة بما في ذلك: الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول التي تسهم في خلق مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أهمية تطوير بيئة داعمة للمواهب البشرية في هذا المجال.

كما يتضمن جدول أعمال القمة، محاور تتركز على: الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي، العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي، قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين البيانات والتطبيقات، الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، الذكاء الاصطناعي التوليدي، المعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي.

السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الـ3

وتعتبر هذه القمة إحدى الثمار التي تحققت ضمن “رؤية المملكة 2030“، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، حيث ستكون الرياض مركزًا عالميًا لفهم آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل صُناع القرار الدوليين والوزراء، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية في العالم، ونُخبة علماء البيانات والذكاء الاصطناعي الذين سيثرون القمة الرئيسة بما يدور عالميًا حول تطورات الذكاء الاصطناعي إلى جانب ما ستشهده القمة من إعلانات، وتوقيع اتفاقيات محلية ودولية، ستكون نواة لإطلاق مبادرات دولية باسم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...