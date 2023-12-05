الشركات في الإمارات والسعودية تخسر 2.3 مليون دولار سنوياً نتيجة الخروقات الأمنية السحابية

أكدت دراسة بحثية أجرتها شركة إلوميو (Illumio) أن الممارسات الأمنية السحابية الضعيفة تلعب دوراً كبيراً في تعرض المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لخروقات البيانات.

ووجدت الدراسة أن 54% من الخروقات التي تجري في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تنشأ من بيئات الحوسبة السحابية، الأمر الذي يكلف الشركات 2.3 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وهذه النسبة مرتفعة بشكل خاص بالنظر إلى أن:

أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (76%) يديرون تطبيقات عالية القيمة عبر البيئات السحابية.

أكد 100% من المشاركين قيامهم بتخزين البيانات الحساسة في البيئات السحابية.

قال 98% إن الخروقات السحابية ستؤثر في عملياتهم، مع تأكيد ما يصل إلى النصف (46%) بأن الخروقات السحابية ستجعل من المستحيل الحفاظ على العمليات العادية.

يعتقد 70% أن الأمن السحابي في شركاتهم غير كافٍ ويمثل خطراً كبيراً.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم القدرة على رؤية المخاطر المحتملة في بيئات الحوسبة السحابية والاستجابة لها. حيث يقول 97% إنهم يحتاجون إلى رؤية أفضل للاتصالات الصادرة عن برامج خارجية.

كما أن عدم وجود الاستراتيجيات التي تساعد المؤسسات في رؤية المخاطر المحتملة ستؤثر حتماً على قدرتها على الاستجابة للهجمات. حيث يقول 97% إنهم يحتاجون إلى تحسين وقت ردودهم على اختراقات السحابة.

ويشعر المشاركون بالقلق أيضاً بشأن العواقب المترتبة على الهجمات التي تستهدف البيئات السحابية. إذ يعتبر توقف الخدمة هو أكبر خطر في الإمارات العربية المتحدة (38%، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 29%).

وتوصي المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بما يلي:

تحسين الممارسات الأمنية السحابية بشكل كبير، بما في ذلك تحسين القدرة على رؤية المخاطر المحتملة والاستجابة لها.

اعتماد نهج أمان الثقة المعدومة (ZTS) في كل من البيئات المادية وفي البيئات السحابية.

الاستثمار في حلول أمنية سحابية متطورة.