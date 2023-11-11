أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة السوق الرقمي IMPACT ، لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الأفريقي وعددها (54) دولة.

وذلك للإسهام في خلق قيمة للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع، تزامناً مع ختام القمة السعودية الأفريقية.



أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن المبادرة تهدف إلى بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي للإسهام في رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، التي تعكس عزمنا على تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.



وأشار إلى أن مبادرة السوق الرقمي تهدف إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل التعليم، الصحة، العدل، الأمن، إضافة إلى رفع إسهام القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال، ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”،.



وستعمل هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من هذه المبادرة، التي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية وهي : (علم، ثقة، تحكم، تبادل، لين، تيتكو)؛ كما تضمنت الحزمة الأولى مجموعة من المنتجات وهي : منصة (أبشر، نفاذ، فسح، ناجز، استحقاق، سابر، صحتي، مدرستي،Future X).