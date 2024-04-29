السفر إلى الفضاء.. هل اقتنص المليارديرات القيادة من ناسا؟

لعقود من الزمن، عندما كان الناس يناقشون السفر إلى الفضاء، كانوا يفكرون في وكالة ناسا، وفي نهاية المطاف، أنجزت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية أول هبوط على سطح القمر في عام 1969 وحققت العديد من الإنجازات منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمر العديد من المليارديرات في السفر إلى الفضاء في محاولة لتقديم رحلات ركاب إلى الفضاء وتعزيز تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

ولكن إلى أين يمكن أن تأخذنا مشاريع هؤلاء المليارديرات، وماذا يعني أن يمتلك عدد قليل من اللاعبين كل هذا القدر من السلطة؟

السفر إلى الفضاء

في عام 2021، قام اثنان من المليارديرين المشهورين عالميا، وهما جيف بيزوس وريتشارد برانسون، برحلة إلى الفضاء على متن مركبتهما الفضائية، حيث حققت الشركات الخاصة بهما أخيرا التقدم التكنولوجي المطلوب لتقديم رحلة ركاب إلى الفضاء.

حققت شركة SpaceX التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرحلة بعد فترة وجيزة.

أمضى برانسون وبيزوس عدة سنوات في تطوير المركبات الفضائية تحت إشراف شركتي الفضاء الخاصتين، لإنشاء طائرات قادرة على نقل الركاب في رحلات قصيرة وأسرع من الصوت.

أقمار شركة سبيس إكس

أطلقت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، والتي تأسست عام 2002، أكثر من 4500 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي تساهم بأكثر من 50% من جميع الأقمار الصناعية الفضائية النشطة في المدار.

هذه الأقمار الصناعية قادرة على توفير الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الاتصالات العالمية، وتزويد “ماسك” بقدر كبير من القوة.

لدى سبيس إكس أكثر من 1.5 مليون مستخدم حول العالم. وطلبت السماح لها بإرسال إجمالي 42 ألف قمر صناعي إلى الفضاء.

3236 قمرا صناعيا يطلقها بيزوس

وفي الوقت نفسه، أرسل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أول قمرين صناعيين له في نهاية العام الماضي، بعد فشله في إطلاق قمرين صناعيين في العام السابق.

على الرغم من النكسات، يأمل بيزوس في إطلاق 3236 قمرا صناعيا بحلول عام 2029.

وفي حين أن هذا سيكون إنجازا مثيرا للإعجاب، فقد طغى النجاح الذي حققته شركة سبيس إكس مؤخرا على بلو أوريجين.

هناك مخاوف متزايدة بشأن ما قد يعنيه وجود هذا القدر الكبير من السلطة في يد رجل واحد بالنسبة للقضايا الجيوسياسية وغيرها.

أفكار كام غافاريان

ماسك وبيزوس وبرانسون ليسوا المليارديرات الوحيدين الذين يتطلعون إلى المطالبة بحصة في لعبة الفضاء. لدى كام غافاريان من IBX أفكار عظيمة لمستقبل السفر إلى الفضاء. ويأمل في استكشاف منازل بديلة لسكان الأرض في النجوم.

وفي ندوة الفضاء في كولورادو سبرينغز، قال غافاريان: “هناك قاسم مشترك يتمثل في الجمع بين الإيثار، والقيام بشيء هادف وجيد، ودمجه مع الرأسمالية لإحداث تأثير إيجابي”.

وأضاف: “إن رؤية IBX هي حماية وطننا وكوكبنا، ومن ثم العثور على منازل ونجوم جديدة وكل ما يتعلق بذلك. لذا، على الجانب الفضائي، إذا قلنا أن المصير النهائي للبشرية هو السفر بين النجوم، والذهاب إلى النجوم، فنحن بحاجة إلى اتخاذ الكثير من الخطوات الوسيطة للقيام بذلك.

غافاريان هو المؤسس المشارك لشركة Intuitive Machines، التي أصبحت مؤخرا أول شركة تهبط بمركبة هبوط تجارية -مركبتها الفضائية أوديسيوس- على سطح القمر. وهو أيضا المؤسس المشارك ورئيس شركة أكسيوم سبيس، وهي شركة ترسل رواد فضاء خاصين في مهمات تجارية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). وهي أول شركة تحصل على إذن بالاتصال بمحطة الفضاء الدولية وتقوم بذلك لتطوير محطة فضائية خاصة بها.

أول مدار أرضي منخفض

وبدلاً من التنافس على جميع الجبهات، يخطط غفاريان وماسك وبيزوس للعمل معًا لتحقيق أول مدار أرضي منخفض (LEO) ليتمكنوا من الذهاب إلى القمر والمريخ، وفي النهاية أبعد من ذلك.

ويعتقد غفاريان أن اقتصاد الفضاء قد يصل قريبا إلى تريليونات الدولارات العالمية، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

مع ظهور العديد من شركات الفضاء الممولة من قبل المليارديرات، تظهر أيضا مجموعة واسعة من الأسئلة. هل ستأخذ شركات الفضاء الخاصة زمام المبادرة في استكشاف الفضاء؟ ماذا يعني أن يمتلك عدد قليل من المليارديرات هذا القدر الكبير من السلطة الجيوسياسية؟ كيف يمكن لهذه الشركات دعم الجهود الدولية لتعزيز السفر إلى الفضاء؟

ولضمان سلامة العالم، يجب على الحكومات تنظيم البعثات الفضائية الخاصة ووضع معايير الشفافية والأمن. ومع ذلك، إلى أين ستؤدي التطورات الخاصة في مجال السفر إلى الفضاء؟