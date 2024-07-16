السعودية.. الثانية بين دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024

احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الثانية، بين دول مجموعة العشرين “G20″، وفقا لمؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

ونجحت السعودية، في احتلال المرتبة الأولى، على دول مجموعة العشرين “G20″، في محور الاتصال الفعال، بمؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، والمركز الثاني في محور الاتصال الشامل بمؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024

ويرصد مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI)، اقتصادات 170 دولة، حيث يقيس المؤشر مدى التقدم في خدمات التقنية والاتصالات ومستوى التطور الرقمي في هذه الدول، وتقييم بعض العوامل مثل توفير بنية تحتية عالية الجودة، وكذلك الحفاظ على إنترنت آمن، ومأمون للجميع.

ويعمل مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، من خلال مجموعة من المؤشرات الفرعية المقسمة إلى محورين، الأول، الاتصال الفعال، والمحور الثاني، الاتصال الشامل.

نتائج تعكس البنية التحتية القوية في السعودية

تعكس النتائج مدى التزام المملكة، بتطوير بنيتها التحتية وخدماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص، مما يضع سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودي، باعتباره الأكبر، والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقالت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة، أن استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر يؤكد على عدة أمور أبرزها متانة البنية التحتية الرقمية، ومساهمتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات.

أرقام متميزة في قطاع الاتصالات بالمملكة

وأكدت الهيئة على عدة أرقام متميزة في قطاع الاتصالات أبرزها:

سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، هي الأكبر، والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة. نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة بين السكان وصلت إلى 198%. تجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في السعودية المعدل العالمي بـ3 أضعاف.

ويصدر الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، لرصد التقدم المحرز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 2009، مع توفير بيانات، ومنهجية شاملة، وشفافة مقدمة من الدول الأعضاء والخبراء في المجال.