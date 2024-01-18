السعودية وسنغافورة تبحثان تعزيز الشراكة الرقمية

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة مع نظيرته السنغافورية جوزيفين تيو على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والحكومة الرقمية.

أكد الوزيران على أهمية تسريع المبادرات الرقمية والابتكارية التي تأتي تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة، وفتح الأسواق بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات التقنية، وتطوير الصناعة الرقمية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون في مجال البحث والتطوير للتقنيات المتقدمة، لتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

مجالات التعاون الرئيسية بين السعودية وسنغافورة

وحدد الوزيران مجالات التعاون الرئيسية وهي فتح أسواق مشتركة وتعزيز التجارة البينية في المجالات الرقمية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء واس.

وتتعاون المملكة وسنغافورة في مجال تعزيز الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات. بما في ذلك دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتعاون في مجال البحث والتطوير.

كما تتعاون السعودية وسنغافورة في مجال بناء القدرات البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بما في ذلك توفير فرص التدريب للطلاب والموظفين، وتبادل الخبرات بين الخبراء.

من المتوقع أن يستمر التعاون بين السعودية وسنغافورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو في السنوات القادمة. حيث تسعى البلدان إلى تحقيق أهدافهما في مجال التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.