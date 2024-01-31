السعودية قاطرة التكنولوجيا المالية إقليميا خلال العقد المقبل.. توقعات

السعودية ستكون قادرة على تصدير التكنولوجيا إلى الخارج، كما أنها ستصبح مركزا إقليميا لخدمات التكنولوجيا وذلك خلال 5 أو 10 سنوات مقبلة، وفق أحدث التوقعات.

قال ديفين كوهلي، الرئيس المشارك والشريك العام لشركة “أوت وورد في سي”، في مقابلة مع قناة العربية، نقلا عن الإصلاحات التنظيمية والحكومة الذكية، إن المملكة العربية السعودية ستصبح قوة إقليمية في مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وأيضا في الحوافز والبنية التحتية التقنية الصلبة.

قوة إقليمية في مجال التكنولوجيا

وتابع “في سنوات قليلة، تحرك القطاع بأكمله بوتيرة سريعة للغاية.. والمملكة العربية السعودية الآن في طليعة ذلك”، قائلا: “إنك ترى استثمارات وتغييرًا تنظيميًا.. ونظام تحفيز من الحكومة”.

وأضاف “أنت لا تضيف إلى الأنظمة الأساسية القديمة، بل تقوم ببناء منصات جديدة تمامًا. لذلك، يكون التعطيل والتغيير أسهل بكثير عندما تقوم بالبناء من الصفر مقارنةً عندما تضطر إلى دمج الأنظمة الحالية وتطويرها”.

في السياق، تعد شركة Outward ومقرها لندن واحدة من 30 شركة بريطانية رفيعة المستوى لرأس المال الاستثماري وشركات التكنولوجيا المالية الموجودة في السعودية لحشد فرص الاستثمار والأعمال.

ويتواجد مسؤولون تنفيذيون من Wise وAnthemis في الرياض في زيارة نظمها مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك وتستغرق ثلاثة أيام، للقاء مع ممثلين عن مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة. وأعرب كوهلي عن أمله في جذب رأس المال للشركات الناشئة البريطانية.

طريق ذو اتجاهين

“هذه الرحلة تستهدف تحقيق التعاون لمشترك بين شركاتنا التي تنتقل إلى هناك أو بعض شركاتها التي تتطلع إلى الانتقال إلى المملكة المتحدة وتبادل رأس المال أيضًا…”، وفق كوهلي.

يمكن أن يكون الاستثمار السعودي بمثابة شريان حياة لبعض الشركات البريطانية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. انخفض الاستثمار في قطاع المملكة المتحدة بنسبة 65% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 5.1 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن Innovate Finance.

ويأتي هذا الانخفاض، الذي شوهد أيضًا على نطاق عالمي، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض التقييمات في الأسواق.

أما في السعودية، فالأمر مختلف تمامًا، حيث لا تزال الاستثمارات تتدفق. حصلت شركة تمارا الناشئة في BNPL في ديسمبر على تقييم بقيمة مليار دولار أمريكي في أحدث جولة تمويل للأسهم، لتصبح أول شركة محلية في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة.

كما حصلت شركة “يونيكورن تابي” للتكنولوجيا المالية، ومقرها الرياض، على تصنيف “يونيكورن” مؤخرًا بعد أن قدرت جولتها الرابعة قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي. وتأمل شركة فودكس، التي تستغل مؤهلاتها في مجال التكنولوجيا المالية، أن تصل قيمتها إلى مليار دولار هذا العام.

وقال أيمن السياري، رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، الشهر الماضي، إن قطاع التكنولوجيا المالية المحلي حقق أداءً جيدًا العام الماضي، حيث نما بنسبة 40٪ على أساس سنوي إلى 207 شركات بحلول نهاية نوفمبر.

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية (CMA) في ديسمبر برنامجًا جديدًا للتكنولوجيا المالية أطلق عليه اسم Makken، وتأملان في تسريع نمو الصناعة في جميع أنحاء المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو نحو 150 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتم الإعلان عن تفاصيل قليلة عن البرنامج.