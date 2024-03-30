فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية توقف 6 تطبيقات لنقل الركاب والطلبات لمخالفتها الأنظمة

شددت الهيئة العامة للنقل في السعودية على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير

أوقفت الهيئة العامة للنقل في السعودية نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وذلك بهدف ضمان تجربة المستهلك بالشكل المثالي والآمن، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لممارسة هذه التطبيقات للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة، مشيرة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.
وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...