السعودية تطلق بوابة إلكترونية للمشاركة في وضع التشريعات الاقتصادية والتنموية

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية 20 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

أبرز المشروعات المطروحة في المنصة:

مشروع “لائحة التعليم الإلكتروني”، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته، ويضبط جودته، ويعزز الثقة فيه.

مشروع “لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يهدف إلى توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعززالشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة.

مشروع ” نظام المسؤولية الاجتماعية”، الذي يهدف إلى المساعدة في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية.