فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

السعودية تطلق بوابة إلكترونية للمشاركة في وضع التشريعات الاقتصادية والتنموية

مشروع “لائحة التعليم الإلكتروني”، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته

فريق التحرير by فريق التحرير

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية 20 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

أبرز المشروعات المطروحة في المنصة:

  • مشروع “لائحة التعليم الإلكتروني”، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته، ويضبط جودته، ويعزز الثقة فيه.
  • مشروع “لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يهدف إلى توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعززالشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات  في المناطق الاقتصادية الخاصة.
  • مشروع ” نظام المسؤولية الاجتماعية”، الذي يهدف إلى المساعدة في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...