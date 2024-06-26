السعودية تضع معايير وضوابط الأمن السيبراني

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة “الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني”، وذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.

وأوضحت الهيئة أن الغرض من الإطار يتمثل في بناء مرجع ومنهجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني على المستوى الوطني، يهدف إلى إدارتها بفاعلية، وتحديد مخاطر الأمن السيبراني ذات الأولوية للاستجابة لها، وتعزيز ثقافة الوعي لدى الجهات بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم بتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز مستوى الأمن السيبراني.

#الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني تستطلع آراء العموم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني».



?https://t.co/H4njctL5Vr pic.twitter.com/xiBO9UMhD0 — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) June 26, 2024



وبينت الهيئة أن الإطار يستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة على الاستفادة من هذا الإطار؛ لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لديها.

وحثت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات حول «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» قبل نهاية يوم الخميس 25 تموز / يوليو 2024.