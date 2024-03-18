فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني في أكتوبر 2024

تعتبر النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني المزمع اقامتها في السعودية فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، ومواجهة التحديات المُلحّة في هذا المجال، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني في أكتوبر 2024

تُنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم في الرياض.

ويعقد المنتدى تحت شعار “تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني”، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المُلحّة في هذا المجال، بمشاركة نخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

توأتي هذه النسخة من المنتدى لتواصل البناء على الأُسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة، وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركّز على 5 محاور رئيسة هي:

  • تجاوز التباينات السيبرانية
  • السلوكية السيبرانية
  • البنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني
  • اقتصاد سيبراني مزدهر
  • آفاق سيبرانية جديدة

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يأتي كمنصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...