السعودية تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني في أكتوبر 2024

تُنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم في الرياض.

ويعقد المنتدى تحت شعار “تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني”، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المُلحّة في هذا المجال، بمشاركة نخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

توأتي هذه النسخة من المنتدى لتواصل البناء على الأُسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة، وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركّز على 5 محاور رئيسة هي:

تجاوز التباينات السيبرانية

السلوكية السيبرانية

البنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني

اقتصاد سيبراني مزدهر

آفاق سيبرانية جديدة

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يأتي كمنصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.