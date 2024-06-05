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السعودية تختبر لأول مرة نظامًا ذكيًا لرصد تساقط الصخور بطريق مكة

تقنية جديدة تعزز سلامة الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، و 6 كاميرات في المناطق الجبلية لرصد تساقط الصخور، وإغلاق الطريق في 60 ثانية من الكشف عن أي تحرك للصخور.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت الهيئة العامة للطرق في تجربة نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على الطريق لأول مرة خلال موسم الحج.

وذلك من خلال استخدام تقنية ذكية لرصد تساقط الصخور على الطريق، وذلك لأول مرة على عقبة الهدا بمحافظة الطائف.

ووفقًا لبيان صادر عن “هيئة الطرق“، فقد تم تطبيق نظام رصد تساقط الصخور على الطريق في عقبة الهدا بمحافظة الطائف، باستخدام 6 كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي، ترصد اللحظات الأولى للتساقط الصخري من المناطق الجبلية المحيطة بالطريق، وترسل إشارات مباشرة لإغلاق الطريق عند رصد أي تحرك للصخور، حيث يمكن إغلاق بوابة دخول العقبة بعد 60 ثانية من الكشف عن أي تساقط صخري. وتؤكد الهيئة أن النظام الجديد يمكن ربطه مع الجهات ذات العلاقة لإشعارها فور رصد تساقط الصخور.

كما أشارت الهيئة إلى عزمها في توسيع استخدام أحدث التقنيات والمعدات في قطاع الطرق، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتحقيق استراتيجيتها في تحسين جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

وفي بيانها، أكدت الهيئة أيضاً أن هذا النظام الذكي يمكن ربطه مع الجهات ذات العلاقة لإشعارها مباشرة فور حدوث أي حالة من تساقط الصخور، مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة والمسافرين.

وفي إعلان أدلى به وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أكدت الهيئة العامة للطرق على أهمية هذه التقنية الذكية في دعم الجهود المبذولة لضمان سلامة المسافرين والمارة على الطرق، وخاصةً في المناطق الجبلية التي تعرضت سابقاً لحوادث تساقط الصخور.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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