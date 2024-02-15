فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تدشن منصة إلكترونية للمساهمات العقارية

تمكن المنصة الجديدة المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية، عن طريق التقديم الإلكتروني لطلب الترخيص أو التأهيل للمساهمة العقارية.

فريق التحرير by فريق التحرير

دشنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، منصة إلكترونية جديدة يمكنها أن تستقبل طلبات الترخيص والتأهيل للمساهمات العقارية.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، تمكن المنصة الجديدة المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية، عن طريق التقديم الإلكتروني لطلب الترخيص أو التأهيل للمساهمة العقارية.

وتتيح المنصة إنشاء ملف موحد للمنشأة يوجد به جميع البيانات والمعلومات، ويمكن الملف المنشأة من متابعة سير طلباتها والاطلاع على تراخيصها.

ميزات المنصة

ومن مميزات المنصة أن ملف المنشأة يسهل استرجاعها للبيانات والمعلومات لتقديم أي طلبات في المستقبل من دون إعادة تسجيلها.

يعمل نظام المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية على رفع كفاءة الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، علاوة على تحسين المنتج العقاري، بالإضافة إلى زيادة القنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وقنوات التمويل للمطورين العقاريين.

ويخلق نظام المساهمات العقارية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للمُنشآت العقارية سواء الصغيرة أو المتوسطة، كما أنه يساهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وزيادة فرص العمل في السوق السعودية.

تنظم المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها.

وتمت أتمتة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالمساهمات العقارية بما يضمن حوكمتها والرقابة عليها وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.

يأتي نظام المساهمات العقارية يأتي ضمن الأنظمة والتشريعات التي أطلقتها السعودية لتنظيم القطاع العقاري بمختلف أنشطته وممارساته مما يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية آمنة ومستقرة، لديها شفافية وكفاءة عالية لمزاولي النشاطات العقارية.

كما يساعد نظام المساهمات العقارية في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي، وعلاوة على خلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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