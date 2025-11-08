السعودية، 50 ألف ريال مكافآت لضبط مخالفات الأمن السيبراني

حددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات القطاع وتصل قيمتها نحو 50 ألف ريال أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة.

ونصت “قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها”، التي طرحتها الهيئة على منصة “استطلاع” الحكومية لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، على أن يقوم المفتشون بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها والتحفظ على المضبوطات، كما يحق لهم دخول الأماكن والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطية، والمواقع الأخرى، وتفتيشها وفحصها وضبطها.

كما يتولى المفتشون مسؤولية البحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بالمخالفة، وفحص أي وثائق أو بيانات أو معلومات أو مستندات، وأخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظرهم من أدلة أو قرائن.

ويحق للمفتشين التحفظ على أي وثائق أو سجلات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية أو أجهزة أو معدات أو برمجيات أو بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفة أو يشتبه في استخدامه أثناء ارتكاب المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش، بجانب اتخاذ أي إجراء آخر لإتمام أعمال الضبط والتفتيش والتحقيق.

ويجوز للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة.

مكافآت مالية

حددت الضوابط منح المكافآت المالية للمبلغين عن المخالفة، ونصت القواعد على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف ريال، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المالية المحصلة؛ أيهما أقل.

ووضعت الهيئة عدة معايير لتحديد قيمة المكافأة التي ستمنح للمبلغ، ومنها دور البلاغ في إثبات المخالفة؛ بما في ذلك أهمية المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ومدى خطورة المخالفة وأهميتها، وحجم المخاطر التي واجهها المبلغ عند تقديم البلاغ، وحجم الأضرار التي كانت ستنجم عن آثار المخالفة؛ لو لم يبلغ عنها.

وشملت المعايير مدى توافر المعلومات الواردة في البلاغ، وكونها متاحةً للعموم من عدمه، ومدى تعاون المبلغ في حال التواصل معه، ومدى إسهام المبلغ في إقناع أطراف أخرى بالتعاون في شأن موضوع البلاغ.

وألزمت القواعد الهيئة بضمان سرّية البلاغات المقدمة إليها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بها، خاصة فيما يتعلق بهوية المبلغ؛ مع توفير الدعم والمساندة القانونية للمبلغين؛ في حال تعرضهم لأي ضرر أو أذى؛ نتيجة تقديم البلاغات.

ويحق للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات نظامية، في حق من ثبت تقديمه بلاغاً كيدياً؛ على أن تشمل تلك الإجراءات، إحالة المبلغ إلى جهات الاختصاص.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

وكان صدر الأمر الملكي الكريم رقم (6801) بتاريخ 1439/2/11هـ (فبراير/شباط 1017)، بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وارتباطها بمقام خادم الحرمين الشريفين لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها.

ولقد عرّف تنظيم الهيئة الأمن السيبراني على أن المقصود به “حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحوها”.

رؤية الهيئة ورسالتها

رؤيتها هي “فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار”، أما رسالتها فهي “نعزز الأمن السيبراني في المملكة؛ لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة وتمكين النمو”.