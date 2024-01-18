آبل تخسر قضية الساعات الذكية.. هل تضيع 17 مليار دولار؟

شركة “آبل” تقول إنها ستزيل ميزة الصحة من الساعات الذكية الجديدة التى تصدرها Apple ، بدءًا من اليوم الخميس، ولن تكتشف ساعات Apple Watch Series 9 ، وWatch Ultra 2 مستوى الأكسجين في الدم لدى الأشخاص، امتثالاً لحكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية.

بعد سباق مع الزمن لتعديل التقنية المستعملة في ساعات آبل، من طراز ألترا 2 وسيريس 9 لتحديد مستويات الدم في الأكسجين، خسر عملاق التكنولوجيا قضية براءة الاختراع أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية.

إذ أعلنت اللجنة في سابقة من نوعها أن “آبل” انتهكت براءات اختراع شركة “ماسيمو” للتكنولوجيا الطبية صاحبة الحق في استخدام ميزة قياس الدم في الأكسجين من خلال تقنية معينة.

آبل تعدل الساعات الذكية

وتعتزم الشركة إجراءات تعديلات على طرازي الساعات الذكية بدلا من توقف إنتاجها، بحسب نيويورك تايمز.

وأمرت المحكمة شركة “آبل” بالتوقف عن بيع أجهزتها ألترا 2، وسيريس 9، وبدلا من وقف المبيعات، وكإجراء طارئ، حصلت الشركة على موافقة من الجمارك الأمريكية لمواصلة بيع الساعة بعد إجراء تغييرات فنية لإزالة التكنولوجيا المخالفة.

ولن تتأثر الميزات الأخرى بالساعة مثل ضبط الوقت، والكشف عن انتظام ضربات القلب، ومتابعة الأحداث الرياضية.

وقالت “آبل”، إن الأشخاص الذين يشترون ساعة جديدة في الولايات المتحدة سيظل بإمكانهم رؤية تطبيق Apple Blood Oxygen على أجهزتهم. ولكن إذا نقروا على التطبيق، فسيقولون إن الميزة لم تعد متاحة، ولن يؤثر التغيير على الساعات الذكية المستخدمة حاليًا.

وأضافت، أن الأشخاص الذين لديهم ساعات “آبل” قادرة على اكتشاف مستويات الأكسجين في الدم لديهم يمكنهم الاستمرار في استخدام هذه الميزة.

سرقة تقنية في الساعات الذكية

ادعت شركة “ماسيمو” للتكنولوجيا الطبية، أمام المحكمة أنه بعد عقد محادثات مع “آبل” بشأن الاستحواذ، بدأت “آبل” تستقطب موظفي الشركة، وسرقت تقنية “التأكسج النبضي” الخاصة بها، ودمجها في ساعات آبل، وحينها توجهت شركة “ماسيمو” إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية.

وتقنية “التأكسج النبضي”، هي تقنية تستخدم لمعرفة نسبة تأكسد الدم بطريقة غير مباشرة، لأن الطريقة المباشرة هي أخذ عينة من الدم، وتحليلها.

ومن المتوقع أن يعيق الحكم الصادر ضد الشركة خططها لزيادة الاستفادة من الميزات الصحية في أجهزتها حتى تعزز قدرتها على المنافسة ضد شركات طبية مثل “ميدترونيك”، و”أبوت”.

17 مليار دولار إيرادات الساعات الذكية

وتقدمت “آبل” باستئناف أمام المحكمة، ولكن ذلك لا يمنع تطبيق الحكم بمنع بيع الساعات حتى انتهاء القضية.

وسمحت إدارة الجمارك الأمريكية، لشركة “آبل”، بمواصلة بيع الساعات الذكية في حال أزالت الميزة المتنازع عليها.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها هذا العام.

وتمثل الساعات الذكية مصدرا مهما لإيرادات آبل، وقد حققت وحدها نحو 17 مليار دولار خلال عام 2023، بحسب تقديرات المحللين.

وتحتل الساعات الذكية من طراز ألترا 2، وسيريس 9، النسبة الأكبر من مبيعات ساعات “آبل”.

محطات على طريق النزاع

وجدت لجنة التجارة الدولية، في أكتوبر الماضي، أن العديد من ساعات آبل قد انتهكت براءات الاختراع التي تمتلكها شركة “ماسيمو”، وهي شركة تكنولوجيا طبية في “إيرفين” بكاليفورنيا، والتي ساعدت في ريادة بعض تكنولوجيا قياس “التأكسج النبضي”.

وأصدرت حظرا على استيراد ساعات آبل المصنوعة في آسيا.

وآنذاك، قالت متحدثة باسم شركة آبل في بيان: “نحن نختلف بشدة مع القرار”.

واستأنفت شركة “آبل” الحكم، لكنها خسرت الأربعاء جهودها في المحكمة لتأجيل فرض حظر على مبيعات ساعاتها حتى تفصل محكمة الاستئناف في النزاع.

وفي عام 2018، حصلت آبل، على موافقة إدارة الغذاء والدواء لبدء ساعاتها في قياس معدل ضربات القلب من خلال اختبارات تخطيط القلب الكهربائي، ثم أضافت بعد ذلك قدرات على اكتشاف حالات السقوط والاصطدامات ومستويات الأكسجين في الدم.

ودفعت الميزات الجديدة شركة “آبل” إلى التعمق أكثر في عالم الأجهزة الطبية الذي تهيمن عليه شركات مثل Medtronic، وAbbott.