السيد العزوني

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Posted inتكنولوجيامجتمع

الزواج الإلكتروني في الإمارات

ويمكن التقدم بطلب للحصول على شهادة زواج وتوقيع العقد عن بعد، وستكون التوقيعات الرقمية لكلا الطرفين ملزمة قانونا.

السيد العزوني
الزواج الإلكتروني

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تسمح للأشخاص بالتقدم لطلب الحصول على شهادات الزواج عبر الإنترنت والتوقيع على وثائق الزفاف الرسمية عبر برنامج مؤتمرات الفيديو (videoconferencing) أو ما يسمى بالزواج الإلكتروني.

تم عرض الخدمة، التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي، في معرض جيتكس 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمكن التقدم بطلب للحصول على شهادة زواج وتوقيع العقد عن بعد، وستكون التوقيعات الرقمية لكلا الطرفين ملزمة قانونا.

وتتيح هذه الخدمة للمقبلين على الزواج تقديم طلب عقد الزواج إلكترونيا، حيث يمكنهم أيضا الحصول على الموافقات واستكمال إجراءات الدفع عبر الإنترنت.

ملزمة قانوناً

وأشارت دائرة قضاء أبوظبي إلى أن تسلّم وثيقة عقد الزواج النهائية سيكون إلكترونيا، ثم أن التوقيعات الرقمية لكلا الطرفين ملزمة قانونا.

ما هو نظام الزواج الإلكتروني في الإمارات؟

الزواج الإلكتروني

هو نظام إلكتروني ذكي متكامل يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية وكافة أجهزة الذكية، تم تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة، تتم من خلاله إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها، بحسب موقع وزارة العدل الإماراتية على الإنترنت.

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