“الزميل” أحدث اختراع إماراتي في عالم الـAI

تزداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي يوما بعد يوم، كل منها يحاول حل مشكلة أو تسهيل عملية أو القيام بمهمة في الوقت العادي تستهلك وقتا طويلا أو أموالا طائلة, ومن بينها اختراع إماراتي.

من بين تلك التطبيقات، ما أعلنته شركة DeepOpinion، الإماراتية بدمج نماذج الذكاء الاصطناعي في سير عمل الأتمتة الحالي، مما يسمح للمؤسسات بتقليل المهام المتكررة وتقليل حوادث مكان العمل الناجمة عن الخطأ البشري.

أتمتة الوثائق

ويقول الدكتور أحمد العلي الذي شارك في تأسيس الشركة لأريبيان بزنس “طورنا منصة للذكاء الاصطناعي تقوم بأتمتة الوثائق، اليوم المؤسسات والجهات الحكومية تمر عليها وثائق كثيرة من عقود وفواتير وغيرها، ما يستنزف جهدا كبيرا في استكمال المعاملات المتعلقة بهذه الأمور، حتى لو كانت رقمية عبر البريد الإلكتروني فأنت في حاجة لشخص يدخلها بشكل يدوي”.

وواصل: “اليوم نحن نقدم الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع قراءة هذه الوثائق سواء كانت مكتوبة بالحاسب الآلي أو بخط اليد، باللغة الإنجليزية أو العربية، بخط الرقعة أو النسخ، أو التوقيعات، وسواء كان المستند قديما أو جديدا”.

وأردف: “تم تجربة البرنامج وتدريبه على ملايين الوثائق، بحيث يستطيع قراءة وفهم الوثائق والمساعدة في إكمال الإجراء وإدخاله في الأنظمة، مثلا على سبيل المثال إذا وصلت فاتورة فإنه يقرأها بدقة عالية، وهذا ما شجع مايكروسوفت للتعاون معنا”.

وأشار إلى أن نسبة نجاح البرنامج في قراءة كل الوثائق ودقته في طلك وصلت إلى 95٪.

الذكاء الاصطناعي الزميل

وتحدث عن أحدث التطبيقات التي أصدرتها الشركة، وهو الذكاء الاصطناعي الزميل، ويقول: “يتم إسناد بعض المهام لاستكمالها بالنيابة عنك، على سبيل المثال إذا كان لديك اتفاقية سرية فتستطيع طلب الزميل استخدام الذكاء الاصطناعي مراجعة المخاطر القانونية، والتأكد من مواءمتها مع السياسة الداخلية”.

مضيفا: “أيضا يمكنه تصنيف الوثائق، استخراج المعلومات من الوثائق وأتمتتها، وتلخيص الوثائق وإجابة الأسئلة عن الوثائق”.

وقال إن شركته حققت نجاحا كبيرا بالعمل مع أكبر المؤسسات مثل مجلس الوزراء ووزارة التربية، وطيران الاتحاد، وعلى المستوى العالمي، شركة سيمنز وبنك أرست اللي هو أكبر بنك في النمسا، وشركات التأمين وغيرهم.

فكرة من ماكينة قهوة

وعن كيفية اختراع مثل تلك التطبيقات، قال العلي إن بداية رحلته في مجال الذكاء الاصطناعي، كانت في 2016 عندما قرر استكمال الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، في جامعة كامبريدج في بريطانيا، ليكرس وقته حينها في هذا المجال.

وقال إن سبب اختراع أول برامجه، كان قيامه بشراء ماكينة قهوة بناء على ترشيحات الجمهور وتعليقاتهم، لكنه فوجئ بأنها غير متوافقة مع توقعاته. وواصل: “سألت نفسي، كيف لا يفهمني الذكاء الاصطناعي ويرشح ما يناسبني، لماذا لا يمكن أن يكون هناك نموذج لجمع التعليقات وإحصائها، والتعرف على سماتي من حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ترشيح المنتج الذي يناسب احتياجاتي”.