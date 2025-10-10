الرياض تحتضن مقراً لأكبر شركة كمبيوترات بالعالم

أعلنت لينوفو الصينية، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، أمس الخميس، عن بدء أعمال تشييد مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا رسمياً في برج مجدول الشهير بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا الحدث الاحتفالي، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إنجازاً مهماً في استراتيجية لينوفو للنمو الإقليمي ويعزز التزامها بدعم رؤية السعودية 2030 والنمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهد الحفل البدء الرسمي لبناء الطابق المخصص لمقر لينوفو الإقليمي.

ومن المقرر أن يبدأ المقر الجديد الذي يتوافق مع توجيهات وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء المقرات الإقليمية في المملكة، بالعمل بكامل طاقته بحلول مارس/آذار 2026.

وحضر الحفل كبار قادة لينوفو، ومنهم مات زيلينسكي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق الدولية في لينوفو، ولورانس يو، رئيس المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجيوفاني دي فيليبو، نائب الرئيس والمدير العام لشركة لينوفو السعودية.

ويقع المركز الرئيسي في برج مجدول، أحد أبرز مباني الرياض ومركز الابتكار المتنامي. وسيُقرّب المركز لينوفو من الجهات الحكومية والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة، وشركاء التكنولوجيا.

ويستند هذا الاستثمار إلى التعيينات القيادية الأخيرة التي أجرتها لينوفو في المملكة العربية السعودية وشراكتها الاستراتيجية مع شركة “آلات”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وبمجرد اكتمال بنائه، سيعمل المقر الرئيسي الجديد كمركز لاستراتيجية وعمليات لينوفو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعزز الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وشراكاتها وتنمية المواهب في المنطقة.

وقال لورانس يو، رئيس المقر الإقليمي لشركة لينوفو في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يُمثل هذا المشروع الرائد إنجازاً بارزاً في مسيرة لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.

الشراكة مع “آلات” لتعزيز التصنيع المحلي

وضعت لينوفو و”آلات” في وقت سابق من العام الجاري حجر الأساس لمنشأة تصنيع متطورة بمساحة 200 ألف متر مربع.

ولينوفو هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة تبلغ إيراداتها 69 مليار دولار أمريكي.

أرباح لينوفو

وسجلت لينوفو إيرادات بلغت 18.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 17.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

في حين أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أيضاً، أن لينوفو حققت إيرادات بلغت 16.98 مليار دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي، متجاوزة توقعات المحللين لتحقيق 15.6 مليار.