الروبوت الصيني.. ضعاف البصر أكثر استقلالا مع “الكلب المرشد”

يساعد الروبوت الصيني، ذو الأرجل الستة، والمسمى “الكلب المرشد”، الأشخاص ضعاف البصر على العيش بشكل أكثر استقلالية، وفقا لفريق تطوير الأبحاث المبتكر له في شنغهاي.

ويستخدم الروبوت الصيني، الذي يتم اختباره ميدانيا حاليا، الكاميرات وأجهزة الاستشعار للتنقل، ويتضمن ذلك التعرف على إشارات المرور الضوئية، وهو ما لا تستطيع الكلاب المرشدة الطبيعية القيام به.

دمج الذكاء الاصطناعي في الروبوت الصيني

يدمج الروبوت الصيني، الذكاء الاصطناعي، في التعرف على الصوت، وتخطيط الطريق، وقدرات التعرف على إشارات المرور، والسماح للروبوت بالتواصل مع مستخدمه ضعيف البصر.

وأكد الباحثون، أن الروبوت الصيني، أعرض قليلا من كلب البلدغ الإنجليزي، وأرجله الستة تساعده على المشي بسلاسة، وبأقصى قدر من الاستقرار، وفقا لـ”businesstimes”.

وقال البروفيسور جاو فنغ، رئيس فريق البحث في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة “جياو تونغ” في شنغهاي:” عندما يتم رفع 3 أرجل، تظل هناك 3 أرجل مثل الحامل ثلاثي الأرجل للكاميرا.. إنه الشكل الأكثر استقرارا”.

زوجان يساعدان فريق الجامعة في الاختبارات الميدانية

ولي فاي، مكفوف تماما، وعادة ما يستخدم عصا لمساعدته في التجول، فيما بصر زوجته تشو سيبين، ضعيف جدا.

ويعد الزوجان لي فاي، 41 عامًا، وتشو سيبين، 42 عامًا، من بين الأشخاص ضعاف البصر الذين يساعدون فريق جامعة “جياو تونغ”، في اختبار الروبوت الصيني، باستخدام أوامر باللغة الصينية.

وقال لي: “إذا ظهر هذا الكلب المرشد الآلي في السوق، وكان بإمكاني استخدامه، فإنه على الأقل يمكن أن يحل بعض مشاكلي في السفر بمفردي”.

وأوضح:” على سبيل المثال، إذا كنت أرغب في الذهاب إلى العمل أو المستشفى أو السوبر ماركت الآن لا أستطيع الخروج بمفردي ويجب أن أكون برفقة عائلتي أو المتطوعين”.

عجز كبير بتوافر الكلاب المرشدة الطبيعية في الصين

وتبرز أهمية الكلاب المرشدة الألية في الصين، مع وجود نقص في الكلاب المرشدة الطبيعية، ويقدر البروفيسور جاو، أن هناك ما يزيد قليلا عن 400 كلب إرشاد لحوالي 20 مليون كفيف.

وتعد ملكية الحيوانات الأليفة، وحيوانات الخدمة أيضا، مفاهيم جديدة نسبيا في الصين، وهذا يعني أن العديد من أماكن العمل، والمطاعم، والمناطق العامة الأخرى، قد لا ترحب بالكلاب المرشدة الطبيعية، كما أن عرض كلاب الخدمة الطبيعية، سيكون محدودا دائما بسبب القيود الطبيعية للتربية، والتدريب المكثف المطلوب.

فرص إنتاج الكلاب الكلاب الآلية بكميات كبيرة

ومع ذلك، أشار البروفيسور جاو إلى أنه يمكن توسيع نطاق الكلاب الآلية المرشدة، خاصة في مركز تصنيع رئيسي مثل الصين.

وقال البروفيسور: “يمكن إنتاجها بكميات كبيرة بنفس طريقة إنتاج السيارات، لذلك ستصبح في متناول الجميع”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا قد يكون سوقا كبيرا جدا، لأنه قد يكون هناك عشرات الملايين من الأشخاص في العالم الذين يحتاجون إلى كلاب إرشادية”.

وتهتم بتطوير كلاب إرشادية روبوتية، بلاد أخرى، منها أستراليا، وبريطانيا.