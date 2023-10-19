الذكاء الاصطناعي… حلول مبتكرة للاتصالات من الفضاء

في زمن يشهد تسارع وتطور تكنولوجي باهر ودخول الذكاء الاصطناعي كل مناحي الحياة، تشهد اتصالات الأقمار الصناعية تحولا كبيرا في استخدامها فكلما تطورت التكنولوجيا زاد استخدامها على نحو واضح.

وتتوفر تقنيات جديدة في بناء الأقمار الصناعية، أدت إلى انخفاض تكلفة الأقمار الصناعية إلى حد بعيد مقارنة بما كانت عليه في الماضي.

وتشير التقارير إلى انخفاض تكلفة تزويد الخدمات عبر الأقمار الصناعية بفضل تدخل الذكاء الاصطناعي وزيادة استخدامه في مجال الاتصالات.

وبحسب الشركات المتخصصة في اتصالات الأقمار الصناعية، أصبح هناك تقاربا بين الاتصالات الأرضية ونظيرتها الفضائية في ظل الجيل السادس من الاتصالات، الذي يُعرف باسم 6G، حيث سيكون للأقمار الصناعية دورا رئيسيا في توفير الخدمات من خلاله.

وسيتمكن المستخدمين من البقاء متصلين بالإنترنت دائما، سواء كانوا على الأرض أو في الفضاء، وسيكون مستقبل الاتصالات الرقمية يسمح للجميع من الاتصال دائما في أي مكان، وفي أي وقت.

وتمكنت هذه الشركات مؤخرا من تقديم حلول تبين كيف تستطيع الأقمار الصناعية أن تساعد في انجاز مهمات لها علاقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

اتصالات فضائية ميسورة التكلفة بدعم الذكاء الاصطناعي

وأصبح لدى الشركات التنوع في مستوى الدخل، عبر الانتشار في الأسواق العالمية الذي يسمى إمكانية الشراء ولديهم أيضا فهم كامل لهذه الأسواق، لذلك تتعامل مع الشركات التي لها علاقة مباشرة مع العميل.

وتوفر الشركات ما يحتاج إليه العميل، ولا تذهب إلى أكثر من ذلك أو إلى أشياء قد لا يستخدمها، لأن استخدام الأقمار الصناعية يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لذلك يجب أن تستخدم استخداما صحيحا ودائما ما تذهب الشركات إلى مطورين مختلفين من آسيا، وأمريكا، وأوروبا.

المجتمعات النائية

وتستخدم شركات الأقمار الصناعية بنيتها التحتية للأقمار الصناعية لتوفير اتصال واسع النطاق للمجتمعات النائية والمحرومة في الشرق الأوسط التي توجد في أماكن صعبة.

وفي بعض الأماكن مثل دول في إفريقيا، وفي آسيا وحتى في أوروبا توجد هناك صعوبة في وصول الإنترنت عبر الكابلات السلكية، وإذا تم ذلك تكون التكلفة عالية مقابل المردود، وهنا يأتي دور الأقمار الصناعية، وتوفر الشركات خدمات الإنترنت من خلال التعاون مع شركات أخرى تحت نظام يسمى “باك هولدنج”.

الياه سات

ومن جانبه قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية في الشركة الإماراتية الياه سات المتخصصة في الأقمار الصناعية في حديث خاص مع “أريبيان بزنس“، إن الشركة تمتلك خططا لاستكمال النمو في عدد الأقمار الصناعية الموجودة لديها، وقد أعلنت الشركة منذ فترة عن قمر الثريا، وسيكون إطلاقه سنة 2024، وسوف تمتلك الشركة أقمار الياه 4 والياه 5 في المستقبل، لإعطاء تنوع في توفير خدمات على عدة نطاقات عبر الأقمار الصناعية.

وأصبح لدى الياه سات (المتواجدة في 150 دولة حول العالم) اليوم 5 أقمار صناعية بين النطاق العريض والنطاق المتوسط ونطاقات الخدمات، لدينا التنوع في توفير الخدمات على عدة نطاقات.

وأعلن “آل علي” أن الياه سات أصبحت المزود رقم واحد في إفريقيا لتقديم خدمات على نطاق عريض بعد نجاحها في إنجاز مشروعات كبرى في القارة السمراء.

دعم التحول الرقمي للحكومات

وعن دعم الياه سات التحول الرقمي للحكومات أوضح آل علي: “لدينا تعاون كبير مع حكومة دولة الإمارات، وهي الداعم الأساسي لمجموعة الياه سات”.

وأضاف: “أصبح لدينا خبرات للتعامل مع عدة حكومات خارج دولة الإمارات، وهناك ثقة من قبل الحكومات في مجموعتنا، بسبب جودة الخدمات التي نقدمها وسرعة الاستجابة في حال وجود الأعطال”.

وأتم قائلا: “نزود الحكومات بخدمات اتصال عبر الأقمار الصناعية، وهذا أدى إلى تمكين الحكومات التي نتعامل معها إلى تفعيل التكنولوجيا لديها”.