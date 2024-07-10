جاء نظام الذكاء الاصطناعي جالكسي أي آي (Galaxy AI) لدى سامسونج ضمن أبرز ما تقدمه الشركة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ، مع فعالية خاصة باسم Galaxy Unpacked مع تكامله مع تطبيقات الاتصال والصحة وغيرها إلى جانب التكامل بتصاميم أحدث أجهزة الشركة القابلة للطي مثل كل من Galaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6، والخاتم الذكي سمارت رنج الذي سيراقب مستوى الأكسجين في الدم. وتأتي الأجهزة باسم أجهزة Galaxy AI.

وكانت الترجمة الفورية للمكالمات من بين أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تزود بها سامسونج هواتفها الجديدة Galaxy S24، وتعد تقنية ترجمة المكالمات خلال الحديث من بين أهم المزايا التي سيعتمد عليها أولئك الذين يجرون مكالمات هاتفية مع أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة.

ومن خلال نظام “Galaxy AI” الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر نوفمبر 2023، يمكن استخدام تقنية “AI Live Translate” التي تتيح خاصية المترجم الفوري لمستخدمي هواتف جالكسي التي ستعمل على إظهار الترجمات الصوتية والنصية أثناء المكالمات، وقد تشمل حاليا تطبيقات الاتصال الأخرى.

على سبيل المثال، تتيح ميزة “Note Assist[1]” في تطبيق الملاحظات في سامسونج ترجمة وتلخيص النصوص، كما أنها توفر ميزة التنسيق التلقائي لملاحظات الاجتماع البسيطة والسهلة. وعلاوة على ذلك، تتيح ميزة النسخ الصوتي الجديدة الفرصة للمستخدمين إمكانية النسخ والترجمة وتلخيص التسجيلات الصوتية مباشرة داخل تطبيق الملاحظات. وفيما يتعلق بملفات PDF، فإن ميزة الترجمة التركيبية تسمح لك ترجمة النصوص بدقة داخل تطبيق الملاحظات[2]، بما في ذلك النصوص الموجودة في الصور والرسوم البيانية. كما قامت شركة سامسونج بتطوير ميزة جديدة تحمل اسم “المؤلف” أو [3]Composer، تعمل على توليد نصوص مقترحة للمستخدم اعتماداً على كلمات مفتاحية بسيطة، والتي يُمكن استخدامها بسهولة في البريد الإلكتروني والمنصات الاجتماعية المدعومة. وما يميز “المؤلف” بشكل خاص، هو قدرته على تحليل نبرة المستخدم من خلال مراجعة منشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم توليد نصوص متسقة مع هذه النبرة. وبذلك، يُصبح إنشاء المحتوى على المنصات الاجتماعية عملية أكثر سلاسة وتلقائية للمستخدمين. وأخيراً، تم تعزيز تجربة استخدام القلم الرقمي [4]S Pen بشكل كبير لتتوافق مع ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI على شاشة Galaxy Z Fold6. ففي ميزة “الرسم إلى صورة” أو “Sketch to image”[5]، يمكنك إنشاء لوحات فنية متطورة عن طريق توليد خيارات للصور من خلال مجرد الرسم على الصور في تطبيق المعرض أو الملاحظات.

تكبير الصور

وكانت الشركة قد كشفت عن استخدام الذكاء الاصطناعي في هواتف “Galaxy S24” وأن ذلك لا يقتصر على التصوير الليلي في الإضاءة الخافتة فقط، بل يشمل أيضا استخدام هذه التقنيات عند تكبير الصور من خلال خاصية “Zoom with Galaxy AI” التي تعمل على تحسين الصور عن تكبيرها. وسيكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي دور أيضا في تحرير الصور، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المستندات وتلخيصها، وذلك من خلال نموذج “جاوس” الذي أعلنت سامسونج إمكانية دمجه وتشغيله بهواتف Galaxy S24 القادمة.