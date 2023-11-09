الخليجيون يوحدون خدماتهم ومعلوماتهم عبر نافذة إلكترونية



دشنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، البوابة الإلكترونية المطورة بدول المجلس، والتي تعد نافذة موحدة للخدمات والمعلومات عن برنامج وهيئات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.



ونوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في مسقط، بما حققته اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس منذ إنشائها من إنجازات متميزة، والتي جاءت تأكيداً للاهتمام الكبير بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية.



وأكد، البيان الصحفي، خلال الاجتماع الذي رأسه وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي، الإيمان بالفوائد الجمّة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون، من وراء وجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية، تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته، وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين والقطاعين العام والخاص، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس، لخدمة ورفاهية شعوبهم.



وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية.

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