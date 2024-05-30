ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لهذا العام، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق “منظومة الإرشاد المكاني” الجديدة، التي تعتمد على التقنيات الرقمية ونظام الملاحة (GPS) لتسهيل رحلة الزوار والمعتمرين والحجاج في رحاب البيت العتيق.

خدمات رقمية مبتكرة

تتضمن المنظومة الجديدة عدة خدمات رقمية، من أبرزها خدمة الخريطة التفاعلية الرقمية التي تهدف إلى تسهيل وصول وتنقل قاصدي المسجد الحرام داخل أرجائه. تتيح هذه الخريطة تحديد مواقع الشعائر الدينية والمعالم الرئيسية، مثل صحن المطاف ومبنى المسعى، وكيفية الوصول إليها عبر مسارات حركة مباشرة باستخدام الهاتف المحمول. يمكن للزوار استخدام الخدمة الرقمية من خلال مسح أي من اللوحات الرقمية (QR) التي يبلغ عددها 200 لوحة موزعة في جميع أنحاء المسجد الحرام. توفر هذه اللوحات إمكانية تحديد موقع الزائر الفعلي وتوجيهه إلى وجهته المطلوبة بسهولة.

الوصول إلى المرافق

تتيح الخريطة التفاعلية الرقمية للزوار الوصول إلى جميع المرافق التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك:

الأبواب

المكتبة

دورات المياه

مكاتب الإرشاد

خدمة تقديم العربات اليدوية والكهربائية

السلالم الكهربائية والمصاعد

المشافي الميدانية

الجسور ومناطق الصيانة والعمل

تعدد اللغات

تأخذ الخريطة التفاعلية بعين الاعتبار التنوع الثقافي الكبير الذي يشهده المسجد الحرام، حيث تم توفيرها بعدة لغات عالمية تشمل العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأوردو، الإندونيسية، التركية، وغيرها، مما يسهل على الزوار من مختلف الجنسيات الاستفادة من الخدمات المقدمة.

دليل الإرشاد الورقي

بجانب الحلول الرقمية، قدمت الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بالمسجد الحرام دليل الإرشاد “الورقي” الذي يُوزع يدويًا على ضيوف الرحمن ويستخدم لغات متعددة. يكمل هذا الدليل الورقي دور اللوحات الإرشادية المطبوعة على جدران المسجد الحرام، مما يعزز من قدرة الزوار على أداء عباداتهم وتيسير تنقلهم داخل الحرم.

تحسين التجربة وتيسير الوصول

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات، بما يسهم في تيسير وصول ضيوف الرحمن وضمان تجربة دينية وروحية مريحة وآمنة في رحاب المسجد الحرام. تعكس هذه الخطوات التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات لقاصدي البيت العتيق من جميع أنحاء العالم، وتسعى دائمًا إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لتلبية احتياجات الزوار بكفاءة وفعالية.