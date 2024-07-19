الخارجية الإماراتية تتأثر بالخلل العالمي للإنترنت

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” اليوم الجمعة، عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت إن الخلل التقني العالمي أثر على جميع أنظمتها الإلكترونية، ونصحت المستخدمين بتجنب أي معاملات حتى يتم حل المشكلة.

وتسببت مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

وتعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات إلى جانب حركة الطيران في بلدان أخرى. ويشتبه أن سبب الأعطال ناجم عن خطأ في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات “كراودسترايك”.

تنويه عاجل وهام

نحيطكم علماً بوجود خلل فني عالمي أثر على بعض الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية، بما فيه خدمة التصديقات.

ننصح المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل pic.twitter.com/h0e6l4omJc — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 19, 2024

وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حاليا على إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم.

وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان له، بأخذ الحيطة والحذر تفاديا للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني سيبرانيا، مؤكدا أنه جار التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية.

وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع استياق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.