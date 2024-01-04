الحوسبة الكمومية تثير سباقًا عالميًا في الشرق الأوسط

أشعل التقدم السريع في الحوسبة الكمومية سباقًا نحو الحقبة القادمة من ابتكارات الحوسبة على مستوى العالم وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لآخر بحث أجرته شركة فروست آند سوليفان، حيث سيتم تسليط الضوء بشكل أكبر على الأهمية المتزايدة للحوسبة الكمومية في منطقة الشرق الأوسط خلال معرض إنترسك 2024، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي في الوقت الذي تحتل فيه الولايات المتحدة الأميركية والصين المراكز الأولى في تطوير الحوسبة الكمومية والتشفير.

وتتمتع الحوسبة الكمومية بالقدرة على إحداث ثورة في الأمن السيبراني من خلال تحسين الاتصال الآمن عبر استخدام التشفير المتقدم، ومع ذلك فهو يتحدى أيضًا أساليب التشفير الحالية، لذا فإن الاستعداد لهذا العصر الكمي هو أمر حيوي وإجراء احترازي لحماية البيانات من المخاطر الجديدة.

وعلى الرغم من أن الحوسبة الكمومية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنه من المحتمل أن يظهر تأثيرها بشكل كبير على عدة مجالات مثل: البحث العلمي والتشفير والتمويل وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية واكتشاف الأدوية.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول في تطوير الحوسبة الكمومية والتشفير، إلا أن الصين تأتي في مرتبة قريبة بعدها ومن المتوقع أن تصبح قوة مؤثرة في مسار التقدم التكنولوجي بشكل كبير في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا في سباق لتطوير الحوسبة الكمومية والتشفير الكمي من خلال “مركز بحوث الكوانتوم” الخاص بها والمعاهد الإماراتية التي تعمل على تحويل الإنتاج، حيث قام معهد الابتكار التكنولوجي في سبتمبر 2023 بتطوير مقدرات تشفير تعمل على تقييم أمان مخططات التشفير بعد الكم.

وبالمثل، تتخذ قطر والمملكة العربية السعودية خطوات نوعية كبيرة في مجال الحوسبة الكمومية باستثمار قدره 10 ملايين دولار أمريكي من الحكومة القطرية في مركز قطر للحوسبة الكمية، في حين تدرك المملكة العربية السعودية الحاجة إلى إنشاء مجلس للحوسبة الكمية خاص بها.

ومن المقرر أن تتم مناقشة آثار الحوسبة الكمومية بالتفصيل خلال مؤتمر إنترسك 2024 للأمن السيبراني الذي يستمر على مدى يومين، حيث سيجمع المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء وقادة الفكر والمبتكرين الذين سيقومون برسم مسار التميز في قطاع الأمن السيبراني في السنوات القادمة.

وتضم قائمة المتحدثين البارزين الإقليميين والعالميين كلاً من: سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، وفاضل المري، مسؤول النظم الأمنية لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني، وكريج جونز، مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في سنغافورة، وسيرجي مارسين، وزير الاتصالات والتحول الرقمي لدى حكومة كاتالونيا، إسبانيا.