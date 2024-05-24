قمة “سينك 2024″، التي انعقدت في 22-23 مايو تحت عنوان “مواجهة التناقضات الرقمية” مؤخرا في مدينة الظهران، سلطت الضوء على التحديات والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة.

وذلك بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2022 تحت عنوان “السعي نحو الحقيقة الرقمية”، والتي تناولت مفهوم الاتزان الرقمي وأهميته، جاءت القمة الحالية للتعمق في موضوع الذكاء الاصطناعي والتناقضات الرقمية.

رئيسة برنامج إثراء للاتزان الرقمي“سينك” وضحى النفجان، تحدثت لـ”أريبيان بزنس“، عن رؤى وحلول قمة “سينك” 2024، التي تساهم في تحسين استخدام التقنية لخدمة المجتمع وتحقيق توازن رقمي صحي.

و قالت، أن المركز يجري من خلال مبادرة الاتزان الرقمي (سينك) الدراسات البحثية بهدف تحسين فهمنا لتأثير التقنية على البشرية. وقد تم نشر أول تقرير للمبادرة في عام 2021 بالتعاون مع PSP Insights وASDAA BCW، وشارك في الدراسات عينة عالمية من الأفراد والمجتمعات من مختلف الأعمار ومن ثلاثين دولة حول العالم.

أبرز التحديات الرقمية التي كشفتها الدراسة حينها أن نصف سكان العالم يضحي بساعات نومه أسبوعيًا بسبب الاستخدام المفرط للتقنية، و 53% من الناس يفضلون هواتفهم الخاصة على صديق مقرب، و كان ثلث أولياء الأمور يستخدمون التكنولوجيا لإلهاء أطفالهم. هذه النتائج تعكس اعتمادنا شبه الكامل على التقنية وتأثيرها على صحتنا وعلاقاتنا. ومع ذلك، كانت التكنولوجيا تُرى كقوة للخير، خاصة لما قدمته كوسيلة للتواصل خلال جائحة كورونا.

وأوضحت النفجان، أنه في عام 2023، توسعت الأبحاث لتشمل 35 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن النتائج الجديدة تحمل نوعًا من الأمل، حيث أظهر 62% من المشاركين أنهم يقضون وقتًا مناسبًا ومتزنًا على الإنترنت، بزيادة 13% عن عام 2021. وأظهرت الدراسات أن الوعي بآثار التقنية تحسّن بشكل كبير، خصوصًا بين الجيل الصغير (جيل زد وجيل الألفية).

و أضافت، التوترات البارزة التي تواجه الإنسان في العالم الرقمي حسب دراستنا لعام 2023 تشمل التنمر الإلكتروني، واستخدام الألعاب الإلكترونية كوسيلة للهروب من الواقع، وتأثير التقنية على الحدود بين العمل والوقت الشخصي، وازدياد حاجة الناس لوضع الأنظمة للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بسبب القلق من جمع البيانات وانعدام الخصوصية.

نتائج مقلقة أخرى تشمل:

تأثر الحالة المزاجية وارتفاع مستويات القلق لدى 51% من الناس بسبب التنمر الإلكتروني.

زيادة وقت لعب الألعاب الإلكترونية للأفراد الذين يستخدمونها للهروب من الواقع بنسبة 21% مقارنة بـ12% لدى من يلعبونها لأسباب أخرى.

ثلثي العالم يظنون بضرورة وضع أنظمة للتحكم في استخدام الإنترنت بشكل أكبر.

وقالت رئيسة المركز: “لأن الاتزان الرقمي مفهوم عالمي يخص عامة الناس في مختلف الدول، ومن مختلف الفئات العمرية، نحرص على اختيار نخبة متنوعة من الخبراء والمؤثرين من مجالات متنوعة للمشاركة في القمة. التقنية متغلغلة في جميع المجالات، بما في ذلك التقنية، والتعليم، والرياضة، والألعاب الإلكترونية، والإعلام، وغيرها الكثير.”

وحول مفهوم “الاتزان الرقمي”، قالت، هناك تعريفات متنوعة، ولكن التعريف المتفق عليه من غالبية الناس هو أنه عبارة عن رؤيتنا عن كثب لعلاقتنا مع التقنية، واتخاذ قرارات لازمة لموازنة هذه العلاقة لكي تصبح مفيدة وذات تأثير إيجابي علينا وليس العكس.

و أشارت وضحى النفجان، أنه من خلال مبادرة الاتزان الرقمي (سينك)، يتوفر تقرير “سينك” العالمي للاتزان الرقمي للجميع عند تواصلهم مع فريق البحث عبر الموقع، وهو تقرير يتناول موضوع الاتزان الرقمي بطريقة ممتعة بعيدة عن التعقيدات، لكي تكون متاحة لجميع الفئات العمرية للقراءة والاستفادة منها. أما قمة “سينك” فهي إحدى الطرق التي نقوم من خلالها بنشر أهم نتائج بحوثنا وتوعية المجتمع الدولي.

وختمت رئيسة برنامج إثراء للاتزان الرقمي “سينك”، وضحى النفجان حديثها، بالتأكيد على أن لدى الأفراد القدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتقنية واستخدامها، ومن الأهمية بالنسبة لهم النظر بعناية في كيفية استخدام التقنيات في حياتهم الرقمية، وقد زاد هذا الوعي بشكل واضح وفقًا لتقريرنا لعام 2023، حيث أدرك الأفراد بشكل أكبر تأثير التكنولوجيا على حياتهم، مما أدى إلى تغيير واضح في طريقة استخدامهم للتقنيات. وفيما يتعلق بأولياء الأمور، فلديهم القدرة على مراقبة استخدام أطفالهم للتقنية وضبطه لمنع الآثار السلبية المحتملة.

وبالنسبة للمؤسسات، فإنها تلعب دورًا مهمًا في المجتمع، حيث يمكن لبعضها اتخاذ قرارات وتطوير أنظمة تعزز الاتزان الرقمي وتقلل من الآثار السلبية للتكنولوجيا.

و أضافت، يجب أن نذكر أن المؤسسات التي تعمل في مجال التواصل الاجتماعي تمثل جزءًا كبيرًا من التجربة الرقمية للأفراد، حيث يشير تقرير “سينك” لعام 2023 إلى قلق 52% من المشاركين بشأن سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على انتباههم، وهو ما زاد بنسبة 5% عن العام 2021، وتتزامن هذه النسبة مع نسبة 76% من المشاركين الذين يرون أن مواقع التواصل الاجتماعي صممت لتكون مثيرة للإدمان. لذا، من الأهمية بمكان أن تتحمل المؤسسات المسؤولية في هذا المجال وغيره من المجالات الرقمية المشابهة، نحو تحقيق الاتزان الرقمي ودعم الأفراد في تحقيقه.