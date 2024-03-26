هل 2024 نهاية الهيمنة؟.. تحديات تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة

يبدو أن هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة السبعة، التي قادت مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي قد تواجه بعض التحديات.

فبعد عام 2023 الذي شهد زخماً هائلاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وارتفاعاً كبيراً في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المرتبطة به، بدأت بعض المؤشرات تدل على تراجع محتمل في هيمنة هذه الشركات.

تحديات تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة

وتواجه شركات التكنولوجيا العملاقة تحديات عديدة، تضم هذه المجموعة “السبعة الكبار” شركات Apple، وMicrosoft، وTesla، وAlphabet، وMeta، وAmazon، وNvidia، وحققت هذه الشركات مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية، مدعومةً بالاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات المتفائلة بمستقبل هذا المجال.

وقال جيسون تاوبر، مدير محفظة Disrupters، إن هالة الذكاء الاصطناعي تحيط بشركات التكنولوجيا العملاقة السبعة الكبرى، لكنها لا تركز جميعها على هذه التكنولوجيا.

وأوضح تاوبر، أن بعض هذه الشركات، مثل Tesla، تركز على مجالات أخرى مثل السيارات الكهربائية، بينما ينتظر المستثمرون معرفة كيف ستتبنى Apple تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل أعمالها.

القيمة ستتفوق على النمو

وبحسب تقرير نشر على موقع سي إن بي سي الأمريكية، يبدأ المستثمرون في سوق الأوراق المالية، الذي يركز بشكل كبير على مجال الذكاء الاصطناعي، في البحث عن صفقات على هامش هذا المجال من أجل التوسع في تحقيق المكاسب، وبالأخص في الأسهم ذات القيمة الأقل، والتي يتم تسعيرها بشكل جيد.

وذكر التقرير أن هذا التوقع مبني على استطلاع رأي شمل 300 من كبار المتخصصين في الاستثمار، حيث أشار الاستطلاع إلى أن القيمة ستتفوق على النمو في العام 2024، مما قد يحرم شركات التكنولوجيا العملاقة السبع الكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من الزخم.

وهذا يعني أن المستثمرين بحاجة إلى أن يكونوا أكثر وعياً بشأن المكان الذي يضعون فيه رهاناتهم بشأن الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

كما أكد جيسون تاوبر، على أهمية التركيز على الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً شركات تصنيع الرقائق التي توفر الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها الشركات الأخرى في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار تاوبر إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن من المهم تحديد الشركات التي تُحقق نتائج حقيقية وتُقدم قيمة مضافة في هذا المجال.

وأضاف أن المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي يجب عليهم البحث عن الشركات التي تقدم الدعم المباشر لتطوير هذا المجال، وكذلك البحث عن الشركات من كبار مزودي البرمجيات، والخدمات السحابية، مثل شركة Microsoft، وشراكتها مع OpenAI.

منافسة قوية من شركات الخدمات السحابية الكبرى

تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تغذية البيانات لكي تعمل بكفاءة، ولذلك، تلعب الشركات التي توفر قواعد البيانات السحابية دورًا هامًا في هذا المجال.

MongoDB هي شركة متوسطة الحجم توفر قاعدة بيانات سحابية متعددة، وتستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وبناء التطبيقات.

وتتمتع الشركة بقاعدة عملاء واسعة تشمل العديد من الشركات الرائدة في مختلف المجالات.

وأشار تاوبر، إلى أن جميع العمليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تتم في السحابة لضمان الأداء العالي.

ولذلك، تواجه MongoDB منافسة قوية من شركات الخدمات السحابية الكبرى مثل Microsoft، وAmazon، وGoogle، التي لديها منتجات مماثلة.