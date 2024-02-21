أمريكا تتصدى لطموحات لصين في ملعب "التكنولوجيا الحيوية"

يدق المشرعون الأمريكيون ناقوس الخطر بشأن ما يعتبرونه فشل واشنطن في منافسة بكين في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويحذرون من المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والمصالح التجارية.

ولكن مع توسع التنافس بين البلدين في صناعة التكنولوجيا الحيوية، يقول البعض إن إغلاق الشركات الصينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالولايات المتحدة.

تعد التكنولوجيا الحيوية بإحداث ثورة في الحياة اليومية، حيث يستخدمها العلماء والباحثون لتحقيق تقدم سريع في العلاج الطبي والهندسة الوراثية في الزراعة والمواد الحيوية الجديدة. وبسبب إمكاناتها، فقد جذبت انتباه الحكومتين الصينية والأمريكية.

تم تقديم مشاريع قوانين في مجلسي النواب والشيوخ لمنع “شركات التكنولوجيا الحيوية الأجنبية المعادية المثيرة للقلق” من التعامل مع مقدمي الخدمات الطبية الممولين اتحاديا. وتسمى مشاريع القوانين 4 شركات مملوكة للصين.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن من يقفون وراء مشاريع القوانين لديهم “تحيز أيديولوجي” ويسعون إلى قمع الشركات الصينية “تحت ذرائع كاذبة”، وطالبت بمنح الشركات الصينية “معاملة منفتحة وعادلة وغير تمييزية”.

يدور الجدل حول التكنولوجيا الحيوية في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن تحقيق الاستقرار في العلاقات المتقلبة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تضررت بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحرب التجارية، ووباء كوفيد-19، والأمن السيبراني، وغيرها. .

ويحذر منتقدو التشريع من أن القيود المفروضة على الشركات الصينية من شأنها أن تعرقل التقدم الذي يمكن أن يحقق منفعة أكبر.

وقالت لجنة الأمن القومي للتكنولوجيا الحيوية الناشئة، وهي مجموعة أنشأها مجلس الشيوخ الأمريكي لمراجعة الصناعة، إن مشروع القانون سيساعد في تأمين بيانات الحكومة الفيدرالية والمواطنين الأمريكيين وسيثبط المنافسة غير العادلة من الشركات الصينية.

الجدل حول التكنولوجيا الحيوية

وحذرت اللجنة من أن التقدم في التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى فوائد اقتصادية، بل أيضا إلى تغييرات سريعة في القدرات والتكتيكات العسكرية.

وقد حددت كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، التكنولوجيا الحيوية باعتبارها مصلحة وطنية بالغة الأهمية.

طرحت إدارة الرئيس جو بايدن “نهجا حكوميا شاملا” لتعزيز التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي المهم للصحة وتغير المناخ والطاقة والأمن الغذائي والزراعة ومرونة سلسلة التوريد. والهدف المعلن هو الحفاظ على الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة والقدرة التنافسية الاقتصادية.

تخطط الحكومة الصينية لتطوير “قوة تكنولوجية استراتيجية وطنية” في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي سيتم تكليفها بإحداث اختراقات ومساعدة الصين على تحقيق “الاستقلال التكنولوجي”، في المقام الأول عن الولايات المتحدة.

حددت كل من الحكومة الصينية والأمريكيين التكنولوجيا الحيوية كمجال مهم للاستثمار، وهو قطاع يمثل فرصة لتنمية اقتصادهم.