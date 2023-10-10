التحول السحابي ودوره في تسريع وتيرة التقدم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التحول السحابي – يوفر الابتكار السحابي فرصاً غير محدودة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظراً إلى الإمكانيات التي تتمتع بها التقنيات السحابية ودورها في تسريع تطوير وطرح منتجات وخدمات جديدة وتحسين كفاءة العمليات وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

ويمكن للمدن التي تطمح إلى مواكبة متطلبات المستقبل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الديناميكية والاستفادة من قدرات وتقنيات السحابة الهجينة.

ومع تسابق الشركات عبر المنطقة نحو تعزيز جهوزيتها للمستقبل الرقمي والتحلي بمزيد من المزايا تنافسية، مدفوعة بتطلعاتها للاستفادة من القدرات والإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا السحابية، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلق أرضية خصبة لاعتماد الابتكارات الثورية وتطورها.

وكشفت مجموعة من الدراسات الحديثة عن طفرة ملحوظة في معدلات تبني تقنيات السحابة الهجينة، ما يمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر يتسم بالتنوع والمرونة وتعددية الخيارات. واستناداً إلى توقعات مؤشر التنافسية السحابية لعام 2023 الصادر عن تحالف السحابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا الاتجاه المتسارع في تبني التقنيات السحابية من شأنه أن يعيد تشكيل ملامح المشهد الرقمي في المنطقة على نحو غير مسبوق.

ووفقاً لمؤشر نوتانكس العالمي للسحابة المؤسسية، فقد استفاد 60% من فرق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البنى التحتية المتعددة لتكنولوجيا المعلومات التي تمزج بسلاسة بين السحابة الخاصة والعامة. ويمثل هذا التوجه المتزايد نحو اعتماد تقنيات السحابة الهجينة دليلاً على مستوى المرونة والقدرة على التكيف الذي تتمتع به الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدم مزودو الخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يتابعون التوجهات المتزايدة نحو السحابة، حلولاً سحابية هجينة تسهم في إحداث تحولات إيجابية في تجارب العملاء على نحو ملحوظ. وكشفت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الخدمات السحابية العامة إلى 1.35 تريليون دولار في عام 2027، لتسجل السوق معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بنحو 19.9٪ خلال الفترة بين 2023 و2027.

وفي ظل هذا المشهد الرقمي سريع التطور، تواجه الشركات تحدياً يتمثل في كيفية تسخير قوة التكنولوجيا السحابية على نحو فعّال للحفاظ على قدرتها التنافسية والتمتع بمستوى عالٍ من المرونة. وتعمل شركة ريد هات، الرائدة بخبرتها في مجال الحلول مفتوحة المصدر، على تمكين المؤسسات من تسريع وتيرة التحول نحو عصر الخدمات السحابية والاستفادة من الإمكانات والفرص التي ينطوي عليها العالم الرقمي.