التحذير من احتيالات رقمية جديدة في عام 2024

من رسائل البريد الإلكتروني وحتى المكالمات والرسائل الهاتفية وحوارات الشبكات الاجتماعية وفيديوهات مزيفة بالذكاء الاصطناعي، يحذر خبراء من حيل جديدة لصيد الضحايا في عمليات احتيال رقمي جديدة في عام 2024 بحسب منظمة ويتش Which.

تلفت ليزا ويب من منظمة ويتش إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الجمهور بل يجب أن تتحمل المنصات الرقمية والمواقع الرقمية الحكومية مسؤولية الثغرات في عمليات الاحتيال التي تتصيد ضحاياها بعدة سبل.

الترويج المزيف

تستخدم بعض عمليات الاحتيال الذكاء الاصطناعي وما يعرف بالتزييف العميق لإظهار نصائح شخصيات عامة للاستثمار بمنصات معينة، وظهر فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي ويبدو فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في موقع بي بي سي مزيف، وهو ينصح بالاستثمار بمنصة تبين لاحقا أنها عملية احتيال معقدة كما كشفت صحيفة الغارديان الشهر الماضي.

اختطاف الشاشة

يرسل المحتالون صورا تسيطر على شاشة الجوال بأسلوب يسمى خطف الازرار (Tapjacking) لإجبارك على الضغط على زر معين لمنعك من مشاهدة ما يجري تحت تلك الصور في تطبيقات حيوية لديك من تطبيق الهوية أو البنك. وفي إحدى ألعاب الهاتف المحمول، يظهر لك صورة قد تبدو وكأنك تتفاعل مع اللعبة، ولكن في الواقع تؤدي ملامستك للشاشة إلى إجراء عمليات شراء داخل التطبيق، أو تسجيلك في اشتراك عبر شاشة غير مرئية أسفل الصورة الاحتيالية الظاهرة أمامك على شاشة الجوال. ولتجنب الوقوع ضحية هذه المصيدة الرقمية تجنب تثبيت التطبيقات غير المعتمدة واحرص على الالتزام بالتطبيقات التي يتم تنزيلها عبر مصادر مثل متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play، وقراءة ما يرد حول التطبيقات قبل البدء في تثبيتها.

الاستهداف بالتصيد الاحتيالي

ينتحل المهاجمون هوية جهة حكومية أو بنك أو شركة توصيل وما إلى ذلك للإيقاع بالضحايا بعد كشفهم لمعلومات تخص الضحية (Spear phishing)، ويسهل ذلك بعد الحصول على معلومات عن الضحايا من الشبكات الاجتماعية أو المواقع التي قد تسرب قيامهم بإجراءات رقمية معينة مثل طلبات أو إجراءات حكومية أو عمليات شراء وتوصيل وما إلى ذلك، لنصب كمين للضحايا بانتحال هوية جهات أخرى. ولعل أبرز النصائح وسبل الحماية من الوقوع بهذه الحيلة هي عدم الرد على المكالمات والرسائل وإنهاءها والمبادرة بالتواصل مع تلك الجهات بطرق أخرى.

الكود المزور

بدأت عمليات الاحتيال الرقمي تستغل تقنية رمز كيو آر QR، والتي تختزل رابط المحلات التجارية والشركات أحيانا لكنها أصبحت تأخذ الضحايا لمواقع مزورة عن جهات رسمية أو تجارية مثل مواقع مزورة للبنوك أو حتى شركات التوصيل، أو رموز سداد رسوم المواقف أحيانا. ويقع الضحايا في مصيدة الاشتراكات باهظة الكلفة بخدمات لا يرغبون بها أصلا.

الإعلانات الاحتيالية

وقع كثيرون ضحية إعلانات احتيالية تظهر فيها وجباتهم المفضل بأسعار زهيدة عبر منصات الشبكات الاجتماعية وفي بعض الدول مثل بريطانيا ستصبح المنصات الكبيرة عبر الإنترنت مسؤولة عن المحتوى غير القانوني المستضاف على مواقعها، بما في ذلك الإعلانات الاحتيالية. ويمكن كشف هذه عندما تكون العروض رخيصة لدرجة غير معقولة ويقع كثيرون ضحية لها رغم أن الروابط لا تتطابق مع الشركة في الإعلان المعروض. وتستغل هذه أحيانا تفاصيل عروض في إعلانات حقيقية لكنه تأخذ الضحية لعنوان ويب مزيف.

نصائح لتجنب عمليات الاحتيال

لاتثق بالمكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني التي تأتيك دون سابق علم. ونادرًا ما تتصل بك الشركات والمؤسسات والبنوك التي تتعامل معك لتطلب منك معلومات شخصية.

إذا لم تكن متأكدًا، فإن أفضل حل أمامك هو الاتصال بالشركة مباشرة باستخدام أرقام وعناوين الاتصال التي تم التحقق منها. تأكد من التحقق من عناوين مواقع الويب عند الاتصال أو زيارة البنك الذي تتعامل معه، أو شركات أخرى مماثلة، ابحث عن عنوان موقع الويب على بطاقتك المصرفية أو كشوف حسابك. إذا لم تتمكن من ذلك، استخدم محرك بحث للانتقال مباشرة إلى موقع الشركة على الويب.

تجنب الإعلانات الخادعة و أبلغ عن أي شكوك في حل اعتقادك أنك تعرضت للاحتيال، فيمكنك الإبلاغ عن ذلك، أو الاتصال بالشرطة. إذا كنت قلقًا من أن المحتال لديه بياناتك المالية، فاتصل بالبنك الذي تتعامل معه عبر الرقم الموجود على بطاقتك المصرفية في أقرب وقت ممكن.

مسؤولية الجهات الحكومية والمواقع التجارية

تعاني جهات من القطاع العام في دول عديدة من ضعف نظام المصادقة والتحقق (authentication) من هوية الأشخاص عبر المنصات الرقمية، بدلا من الاستعانة بجهة رسمية معتمدة لإصدار رموز تحقق مشفرة لمرة واحدة عند التحقق من هوية كل شخص بدلا من أساليب التحقق التي يمكن التلاعب بها بسهولة. ومثلا للتحقق من رخصة القيادة يمكن الحصول على رمز (للاستخدام مرة واحدة) من جهة حكومية يتيح عرض رخصة القيادة لدى لتلك الجهة الحكومية لمعاينة الرخصة أو سجل التأمين أو جواز السفر وما إلى ذلك. ولا تزال جهات عديدة تطلب صور عادية عن الوثائق، وذلك بمثابة نسخ توقيع شخص من إيصال أو شيك بدلا من التحقق الفعال بوسائل أخرى. ومثلا، تتوفر في بريطانيا خدمة التحقق من رخص القيادة أو جوازات السفر من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تتيح للمنظمات المعتمدة التحقق من صلاحية جواز سفر أو رخصة قيادة أي شخص بريطاني.