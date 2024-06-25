ثغرة أمنية جديدة تسمح بالتجسس على مستخدمي الإنترنت..”SnailLoad”

يترك مستخدمو الإنترنت العديد من الآثار على مواقع الويب، والخدمات عبر الإنترنت، وهو ما يعطي الفرصة للقراصنة بالتجسس، وسرقة بعض البيانات.

ويتم وضع تدابير مثل جدران الحماية، واتصالات VPN، وأوضاع خصوصية المتصفح لضمان مستوى معين من حماية البيانات، ومع ذلك، هناك ثغرة أمنية تم اكتشافها حديثا تسمح بتجاوز جميع إجراءات الحماية هذه، والتجسس على نشاط المستخدم.

اكتشاف ثغرة أمنية جديدة تسمح بالتجسس

تمكن علماء الكمبيوتر من معهد معالجة المعلومات التطبيقية وتكنولوجيا الاتصالات “IAIK”، في جامعة غراتس للتكنولوجيا “TU Graz”، من التجسس، وتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بالتفصيل ببساطة عن طريق مراقبة التقلبات في سرعة اتصالهم بالإنترنت.

وقال الباحثون، إنه لا يلزم وجود تعليمات برمجية ضارة لاستغلال هذه الثغرة الأمنية، المعروفة باسم “SnailLoad”، ولا يلزم اعتراض حركة مرور البيانات.

وقد نشر الباحثون عملهم في ورقة بحثية بعنوان “SnailLoad: استغلال قياسات زمن الوصول للشبكة البعيدة بدون جافا سكريبت”.

كيف يستغل القراصنة الثغرة لمهاجمة الضحية؟

وفقا لموقع “Tech Xplore” التقني، يحتاج المهاجمون فقط إلى الاتصال المباشر بالضحية في مناسبة واحدة مسبقا، وفي تلك المناسبة، يقوم الضحية بتنزيل ملف صغير غير ضار من خادم المهاجم دون أن يدرك ذلك على سبيل المثال، أثناء زيارة موقع ويب أو مشاهدة مقطع فيديو إعلاني.

وبما أن هذا الملف لا يحتوي على أي تعليمات برمجية ضارة، فلا يمكن لبرنامج الأمان التعرف عليه، حيث يتم نقل هذا الملف ببطء شديد، مما يوفر للمهاجم معلومات مستمرة حول اختلاف زمن الوصول لاتصال الضحية بالإنترنت.

وفي خطوات أخرى، يتم استخدام هذه المعلومات لإعادة بناء نشاط الضحية عبر الإنترنت، والتجسس عليه.

بصمات المحتوى على الإنترنت فريدة مثل بصمات الإنسان

قال ستيفان جاست من معهد “IAIK“:” عندما تدخل الضحية إلى موقع ويب، أو تشاهد مقطع فيديو عبر الإنترنت أو تتحدث إلى شخص ما عبر الفيديو، فإن زمن الوصول للاتصال بالإنترنت يتقلب في نمط معين يعتمد على المحتوى المحدد المستخدم”.

وتابع: وذلك لأن كل المحتوى عبر الإنترنت له بصمة فريدة: من أجل النقل الفعال، يتم تقسيم المحتوى عبر الإنترنت إلى حزم بيانات صغيرة يتم إرسالها واحدة تلو الأخرى من الخادم المضيف إلى المستخدم.

وأوضح، أن نمط عدد وحجم حزم البيانات هذه فريد لكل جزء من المحتوى عبر الإنترنت، مثل بصمة الإنسان.

تجربة استغلال الثغرة الأمنية في التجسس

قام الباحثون بجمع بصمات عدد محدود من مقاطع فيديو يوتيوب، والمواقع الشهيرة مسبقًا لأغراض الاختبار.

وعندما استخدم الأشخاص الخاضعون للاختبار مقاطع الفيديو، ومواقع الويب هذه، تمكن الباحثون من التعرف على ذلك من خلال تقلبات زمن الوصول المقابلة.

يقول دانييل جروس من معهد معالجة المعلومات التطبيقية وتكنولوجيا الاتصالات: “يقوم المهاجمون أولاً بقياس نمط تقلبات زمن الوصول عندما يكون الضحية متصلا بالإنترنت ثم يبحثون عن محتوى عبر الإنترنت باستخدام بصمة الإصبع المطابقة”.

نسبة نجاح استغلال الثغرة

وعند التجسس، على الأشخاص الخاضعين للاختبار الذين كانوا يشاهدون مقاطع الفيديو، حقق الباحثون نسبة نجاح تصل إلى 98%.

وأوضح جروس:” كلما زاد حجم بيانات مقاطع الفيديو، وكان اتصال الضحايا بالإنترنت أبطأ، كان معدل النجاح أفضل”، وبالتالي انخفضت نسبة نجاح التجسس على المواقع الأساسية إلى حوالي 63%.

وأضاف:” إذا قام المهاجمون بتغذية نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم ببيانات أكثر مما فعلنا في اختبارنا، فمن المؤكد أن هذه القيم ستزداد”.

وأكد جروس:” إن سد هذه الفجوة الأمنية أمر صعب، والخيار الوحيد هو أن يقوم مقدمو الخدمة بإبطاء اتصالات الإنترنت لعملائهم بشكل مصطنع وبنمط عشوائي”.

ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى تأخيرات ملحوظة في التطبيقات ذات الأهمية الزمنية مثل مؤتمرات الفيديو، أو البث المباشر، أو ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت.