البدء بحساب أضرار بمليارات الدولارات للانهيار السيبراني، ولا تعويض في الأفق

بدأت عمليات حساب كلفة الأضرار التي تكبدتها المؤسسات والشركات حول العالم بمليارات الدولارات، بعد تسبب انقطاع كبير في خدمات تكنولوجيا المعلومات تسببت بها مايكروسوفت وشركة الأمن السيبراني كراود سترايك CrowdStrike في خلل انتشرت أضراره في جميع أنحاء العالم. فمن الرحلات الجوية التي ألغيت أو تأخرت وحتى خدمات الطوارئ التي أصبحت خارج الخدمة بسبب انقطاع الاتصالات وأعطال في البرامج، إلى أنظمة الدفع التي توقفت عن العمل. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز أن العالم يقيم الآن الضرر الناجم عن سلسلة من أعطال تكنولوجيا المعلومات التي تخيف المستثمرين وتدفع العديد من الشركات والخدمات الحكومية إلى التوقف.

وما لم تشير إليه الصحيفة هو الاحتكارات التقنية، بل نقلت الصحيفة عن ميكو هيبونين، أخصائي الأبحاث في شركة البرمجيات ويذسيكيور WithSecure ومستشار الجرائم الإلكترونية في Europol، لـ DealBook: “هذا الانقطاع تاريخي من حيث الحجم”. تُعزى المشكلة إلى ترقية تقنية سارت بشكل خاطئ. كل العيون على CrowdStrike، شركة الأمن السيبراني. أصدرت تحديثًا للبرنامج يتسبب في تعطل أنظمة Microsoft، بما في ذلك خدمة Azure السحابية، أو عدم عملها بشكل صحيح. قال جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك ، على X أنه يتم نشر إصلاح، مضيفًا أنه “ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا”. ويكشف الشلل السيبراني إلى مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على حفنة من شركات التكنولوجيا الكبرى لتشغيل البنية التحتية الحيوية. تتحمل شركة CrowdStrike، وهي شركة ناشطة في مجال الأمن السيبراني، وطأة الضربة. انخفض سهمها بنحو 12 في المائة في تداولات ما قبل السوق. وانخفضت مايكروسوفت بنحو 1.4 في المائة.

من غير المرجح أن تضطر شركات الطيران إلى دفع تعويضات عن الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة بسبب أعطال الأنظمة التي تسببت بها تحديثات كراودسترايك CrowdStrike مما أعطب 8.5 مليون جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز في جميع أنحاء العالم. وكتبت هيئة الطيران المدني (CAA)، وهي هيئة مراقبة الركاب الجويين في المملكة المتحدة، إلى شركات الطيران يوم الجمعة لتقول إنها تعتقد أن الانهيار العالمي لتكنولوجيا المعلومات من المرجح أن يُنظر إليه على أنه “ظروف استثنائية” معفاة من سياسات استرداد الأموال المتبعة، كذلك هو الحال مع الشركات الأمريكية.

ومع ذلك، فقد حذرت الهيئة مشغلي الرحلات الجوية من توقع اتخاذ إجراءات قانونية محتملة من الركاب أو المجموعات التي تمثل المسافرين لدى المطالبة بالتعويض بشكل مباشر.

وانتقدت جين إيسترلي وهي مسؤولة كبيرة في الأمن السيبراني بالحكومة الأميركية شركة “كراودسترايك هولدينغز لارتكابها “خطأً خطيراً” من خلال استهتارها بإرسال تحديث “معيب” لم يتم اختبار سلامته لملايين الكمبيوترات مما أدى إلى تعطل الأنظمة التقنية لشركات وحكومات على مستوى العالم بحسب بلومبرغ. وقالت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، في منشور على “لينكد إن” يوم السبت: “كانت مسألة كبيرة ذات تبعات خطيرة على عمل البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم”. وقالت: “يجب على أي شركة تنتج أي نوع من البرامج أن تعطي الأولوية لتقليل عدد العيوب عند تصميمها واختبارها وتسليمها لهذه البرامج”.

يذكر أن تحديثات ويندوز وشركائها مثل كراود سترايك تدخل الكمبيوترات المتصلة بالإنترنت دون أي تدخل من مستخدميها.

لا تعويض في الأفق للخسائر الهائلة

يتكشف دور الاحتكارات التقنية في الاقتصاد العالمي مع الأعطال التي أدت للانهيار السيبراني الذي ضرب أمس قطاعات عديدة حول العالم، اقتصر العطل على أنظمة ويندوز بسبب تحديث شركة أمن سيبراني لنظامها، فيما لم تتأثر أنظمة لينوكس ولا أنظمة ماك، وصحيح أن شركة كراود سترايك هي المتسبب لكن حجم الضرر الهائل على المستوى العالمي وراءه شيء آخر.

ويبرز تجميع شركة مايكروسوفت لحصة سوقية ضخمة لا تقتصر على أنظمة تشغيل الحاسب الشخصي بل تتعداها لحوسبة السحاب مع منتجات أزيور التي تعطلت خدماتها في الحادثـ وتعمل مايكروسوفت حاليا أيضا لضمان الهيمنة على خدمات الذكاء الاصطناعي. فقد سيطرت مايكروسوفت على أكثر من 80% من سوق أنظمة التشغيل، والمعروف أن سيطرة أي شركة على ما لا يقل عن 70% من السوق في قطاع ما فهو دليل على وجود احتكارات قوية تتيح فرض الأسعار ورفع هوامش الأرباح فيما يتحمل المستهلك يتحمل التكلفة في نهاية المطاف وينسحب الأمر على حوسبة السحاب حيث تتصدر مايكروسوفت وأمازون فيها وقريبا ستهيمن مايكروسوفت على خدمات الذكاء الاصطناعي.

إن انقطاع الخدمة العالمي بسبب تحديث أداة الأمن السيبراني من كراود سترايك يثبت مجددا مدى هشاشة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومن تأخر رحلات الطيران وتعطلها وحتى أزمات خطرة أضرت بالمرضى في المشافي البريطانية، برزت أيضا مخاطر هذا التركيز خاصة مع عدم وجود أي تعويض للخسائر الفادحة بسبب الأخطاء التقنية التي تتملص شركات مثل مايكروسوفت من المسؤولية فيها بحسب اتفاقية الاستخدام التي تفرضها شركات التقنية على المستهلك دون أي خيار آخر أمامه.

وتفلت شركات التقنية من المقاضاة على حدوث الأعطال وتكبد الخسائر من قبل المستخدم كما هو الحال مع شركات الطيران مثلا، إذ لا ينسحب مبدأ التعويض مع خدمات التقنية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والبرامج التي لا تباع بضمانات لائقة مما يتيح لشركات التقنية أن تستهتر أو تتجاهل أوجه القصور في منتجاتها.

فالشروط والأحكام مخفية في بنود الترخيص التي تعفي الشركة المصنعة من كل المسؤوليات تقريبا. فشركات التكنولوجيا العملاقة تولي أرباحها أهمية كبرى. وهي تمارس ضغوطا شديدة من أجل ترسيخ احتكاراتها بنفوذ يفوق الدول الكبرى أحيانا.

جرد أولي يشمل أضرار عديدة

أوقفت شركات الطيران الأمريكية ويونايتد ودلتا رحلاتها، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية. كما أبلغت شركات الطيران في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم والخطوط الجوية اليابانية، عن تأخيرات أو إلغاءات. وأبلغ البعض عن عودة جزئية إلى الخدمة.

يمكن رؤية طوابير طويلة من ركاب الطائرات في المطارات حول العالم، مع لجوء البعض إلى التسجيل اليدوي.

في فرنسا، أخبرت شبكات التلفزيون TF1 وCanal+ الجمهور على X أنها لا تستطيع البث صباح يوم الجمعة. كما انقطعت قناة سكاي نيوز التابعة لشركة Comcast في المملكة المتحدة لفترة.

بدأت الهيئات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة بالفعل في التحدث مع شركات الخدمات المالية لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالبنوك وشركات الدفع، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز.