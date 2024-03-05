السعودية.. حجم الاقتصاد الرقمي يصل إلى 123 مليار دولار في 2023

سجل الاقتصاد الرقمي في السعودية قفزة كبيرة تقدر بنحو 10% خلال الفترة من 2021 حتى 2023، وفقا لما ذكرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر التقني “ليب24 “24 LEAP”، المنعقد في الرياض حتى 7 مارس 2024.

وأوضح المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، إن الاقتصاد الرقمي بالمملكة حقق نموا من 111 مليار دولار خلال عام 2021 إلى 123 مليار دولار 2023.

وكشف وزير الاتصالات في السعودية أن القطاع جذب تمويلا يصل إلى 1.38 مليار دولار بارتفاع سنوي 33%.

12 مليار دولار استثمارات وأمس الإثنين، اتفقت وزارة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، على استثمارات ضخمة في قطاع التقنية وصلت لـ 11.9 مليار، مع شركات عالمية.

ويأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات، التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، على هامش فعاليات اليوم الأول من مؤتمر وملتقى ليب 24 التقني الدولي LEAP24. الذي تستمر فعالياته حتى الخميس القادم.

وتستهدف هذه الاستثمارات الضخمة، تعزيز مكانة السعودية كمركز للتقنية والابتكار بالمنطقة، وأكبر اقتصادا رقميا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات التقنيات الناشئة والعميقة والحوسبة السحابية والابتكار، بالإضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وكما تشمل تحفيز الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويأتي على رأس الاستثمارات العالمية التي تم الكشف عنها في أول أيام المؤتمر، استثمار شركة أمازون ويب سيرفس «Amazon Web Services» نحو 5.3 مليارات دولار، بهدف إنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في السعودية.

وأعلنت شركة أي بي إم ” IBM” العالمية استثمار يصل إلى نحو 250 مليون دولار لتدشين أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في السعودية.

فيما كشفت شركة سيرفس ناو ServiceNow الأمريكية، عن أنها ستقوم بضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة انطلاقاً من السعودية، وتدريب المواهب وتطوير مهاراتها.

أما شركة Datavolt ، فكشفت عن أنها ستضخ استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار، لإنشاء وتنفيذ مراكز بيانات مبتكرة في السعودية بقدرة تزيد عن 300 ميجاوات.

بينما كشفت شركة “ديل” DELL عن خططها التي تستهدف افتتاح أول مركز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لتصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية.

أما شركة أرامكو السعودية، فأعلنت عن أنها ستقوم بإطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم بالقطاع الصناعي تحت اسم aramcoMETABRAIN.

كما كشفت الشركة السعودية عن خططها الهادفة لإنشاء المختبر السعودي للابتكار SAIL كمركز وطني متكامل للابتكار ومعزز لمستقبل المملكة الرقمي.

وكشفت شركة Uipath Academy عن إطلاق أول أكاديمية للأتمتة في المنطقة، لتدريب المواهب الوطنية، بهدف تنميةً مهارات الكوادر الوطنية الرقمية.