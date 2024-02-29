الإمارات تكثف جهودها للحد من الهجمات السيبرانية

تكثف المؤسسات في دولة الإمارات جهودها للحد من المخاطر السيبرانية بعد ارتفاع كبير في الهجمات السيبرانية في الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار، أعلنت أكاديمية «مركز دبي المالي العالمي» عن تعاونها مع التحالف السيبراني العالمي (GCA)، وهو منظمة غير ربحية تسعى لجعل الإنترنت أكثر أماناً عبر الحد من المخاطر السيبرانية، لتزويد المهنيين والشركات الصغيرة العاملة في المركز بالأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

دعم هذا التعاون الشركات الصغيرة في إعداد استراتيجيات عملية تساعدها على مواجهة المخاطر السيبرانية المترتبة على أعمالها جرّاء استخدام البريد الإلكتروني أو الإنترنت.

دعم هذا التعاون الشركات الصغيرة في إعداد استراتيجيات عملية تساعدها على مواجهة المخاطر السيبرانية المترتبة على أعمالها جرّاء استخدام البريد الإلكتروني أو الإنترنت.

ومع احتضان المركز لما يزيد على 5500 شركة مسجلة نشطة و41500 مهني، يأتي هذا التعاون على خلفية الدراسات التي تكشف عن المخاطر المستمرة للتهديدات السيبرانية في دولة الإمارات.

وفقاً لبحث أجراه معهد الشرق الأوسط، فقد تم تسجيل أكثر من 71 مليون هجوم سيبراني خلال الشهور التسعة الأولى فقط من عام 2023. علاوة على ذلك، ستوفر المبادرة المشتركة بين المركز والتحالف مصادر قيّمة ومجانية لتعزيز خبرات الأمن السيبراني لمجتمع الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، سيقدم التحالف السيبراني العالمي مجموعة أدواته الخاصة بالأمن السيبراني للشركات الصغيرة – التي طورها بالتعاون مع ماستركارد – في كلية مهارات المستقبل التابعة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتشكّل الأكاديمية كذلك مركزاً شاملاً للمعرفة وحلول التعلم والتميز للمجتمع؛ ليس لتطوير الكوادر المهنية الحالية فحسب، وإنما أيضاً لدعم وتعزيز مهارات المواهب المستقبلية.

دو – مايكروسوفت

وأبرمت «دو» – التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة مايكروسوفت لاعتماد أحدث حلولها الموحّدة والمتطورة في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المدارة ومعلومات إدارة التهديدات الرقمية.

ويهدف الجانبان من خلال هذا التعاون إلى إحداث ثورة في ممارسات الأمن السيبراني المعتمدة في قطاع الاتصالات، بما يضمن أعلى مستوى من الحماية لشبكة دو وبيانات عملائها.

ويمثل اعتماد الشركة لحلول مايكروسوفت الموحدة في مجال الأمن السيبراني نقلة نوعية في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للتصدي للتهديدات السيبرانية في العالم الرقمي. وستسهم هذه المنتجات والحلول المتقدمة في إنشاء إطار أمني شامل من طبقات ومستويات مختلفة من الدفاع والحماية بما يضمن المحافظة على سلامة البنية التحتية لشبكة دو ومرونتها.

وإضافة إلى اعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني، ستستفيد دو من محفظة متكاملة من الخدمات المدارة التي تقدمها مايكروسوفت، والتي توفر مستوى متقدماً ومتخصصاً من المتابعة والمراقبة المستمرة لأنظمة الحماية والأمان. وسيعمل هذا الدعم المخصص على تمكين الكشف الاستباقي والاستجابة سريعاً للتهديدات المحتملة، بما يضمن الحد من أي تأثير محتمل على عمليات دو.