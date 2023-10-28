الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً بشأن “أبل” و”جوجل كروم”

أصدرت اليوم السبت دولة الإمارات تحذيراً أمنياً من ثغرات عالية الخطورة في متصفح جوجل كروم وأجهزة أبل.

? تحذير أمني?

يحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من ثغرات عالية الخطورة في متصفح جوجل كروم، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بكم. ? نوصي جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي… pic.twitter.com/KhePQjv6zK — Cyber Security Council (@cscgovae) October 28, 2023

وقال مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن الثغرات تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بمتصفح جوجل كروم.

وأوصى المجلس عبر منصة أكس جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي تهديدات محتملة.

من جانب آخر حذر المجلس من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، التي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزة المستخدمين.

? تحذير أمني?

يحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم. ? نوصي جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة.

شاركوا هذا التحذير مع… pic.twitter.com/XaslzXmeHO — Cyber Security Council (@cscgovae) October 28, 2023

وأوصى المجلس جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة.

وطالب المجلس المهتمين بمشاركة هذا التحذيرات مع الأصدقاء وعائلتهم لحمايتهم وحماية مجتمعهم الرقمي.