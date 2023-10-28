فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً بشأن “أبل” و”جوجل كروم”

وقال مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن الثغرات تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بمتصفح جوجل كروم.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً بشأن "أبل" و"جوجل كروم"

أصدرت اليوم السبت دولة الإمارات تحذيراً أمنياً من ثغرات عالية الخطورة في متصفح جوجل كروم وأجهزة أبل.

وقال مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن الثغرات تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بمتصفح جوجل كروم.

وأوصى المجلس عبر منصة أكس جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي تهديدات محتملة.

من جانب آخر حذر المجلس من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، التي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزة المستخدمين.

وأوصى المجلس جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة.

وطالب المجلس المهتمين بمشاركة هذا التحذيرات مع الأصدقاء وعائلتهم لحمايتهم وحماية مجتمعهم الرقمي.

الإمارات تصدر تحذيراً أمنياً بشأن "أبل" و"جوجل كروم"
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فريق التحرير

فريق التحرير

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